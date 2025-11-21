Pravá ruka Tomáše Pitra čelí insolvenci. Šikanují mě, říká bývalý antimafiánský policista
- Luděk Žákovec, bývalý elitní policista a blízký spolupracovník Tomáše Pitra, čelí insolvenci kvůli údajným nesplaceným milionovým závazkům.
- Do popředí se tím dostává i jeho dlouholetá spolupráce s Tomášem Pitrem.
- Žákovec považuje návrh za šikanózní a účelově podaný s cílem jej zdiskreditovat.
Někdejší elitní policista a poté blízký spolupracovník kontroverzního českého podnikatele a miliardáře Tomáše Pitra čelí insolvenci. Nestává se příliš často, aby některá z částí Pitrovy byznysové galaxie vyplavala na dobře viditelný povrch. Případ doktora Žákovce je čirou výjimkou.
Měl ručit za několikamilionový úvěr nabraný firmou, ve které byl tehdy společníkem, ta ale nesplácí. Takové je gró insolvenčního případu, který se těsně otírá o citlivou hranici byznysu Tomáše Pitra. Pohledávkový investor s nejasným pozadím, jehož firma vznikla teprve letos v únoru, jen o měsíc později koupil dluh zaručený Luďkem Žákovcem znějící na něco přes dva miliony korun. Novopečený věřitel zároveň v návrhu uvádí, že nejde zdaleka o jediný balík peněz, který někdejší policista antimafiánského útvaru ÚOOZ dluží. Žákovec považuje návrh za šikanózní a účelově podaný s cílem jej zdiskreditovat.
Insolvenční šikana?
"Insolvenční návrh byl podán lidmi soustředěnými kolem Igora Ivanka a jeho smyslem je znevěrohodnit mě jako svědka v trestním řízení proti jemu samotnému," uvádí pro e15 Luděk Žákovec s tím, že jde podle něho o kampaň zaměřenou na jeho dehonestaci. Jak totiž uvádí insolvenční návrh, významným věřitelem Žákovce má být dnes už legendární pražský exekutor Ivanko obviněný ze zpronevěry vyšších desítek milionů korun získaných při výkonu jeho profese, který se před třemi lety dostal do širšího povědomí veřejnosti vedením exekuce proti expremiérovi Andreji Babišovi.
"Pohledávky uplatňované Ivankem uvedené v návrhu jsou sporné a jsem připraven je zpochybnit," dodává Žákovec. Samotný insolvenční návrh podala litoměřická firma LT-IN jejím jednatelem Vojtěchem Lutišanem. „Z chování dlužníka a doložené plurality věřitelů je zřejmé, že dlužník nemá snahu ani možnost svým závazkům dostát, již nyní je v úpadku ve formě platební neschopnosti,“ uvádí v návrhu Lutišan. Zároveň připomíná, že Žákovec ani zdaleka není nemajetný. „Dosud vlastní nemovitosti a rovněž podíly v obchodních společnostech, z nichž minimálně jedna, Praetoria, rovněž vlastní nemovitý majetek,“ dodává Lutišan.
Žákovec podle návrhu pracoval pro Ivanka jako bezpečnostní ředitel a posléze jako generální ředitel exekutorského úřadu. Ivanko jakožto jeho bývalý zaměstnavatel po Žákovcovi dle návrhu požaduje vrácení neoprávněných hotovostních výběrů značných částek v celkové výši 4,7 milionu korun. Žákovec pohledávku považuje za smyšlenou.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!