Americký plán může ukončit válku, řekl Putin. Problémem je odpor Ukrajiny
- Vladimir Putin uvedl, že americký mírový plán může být základem pro ukončení války, ale tvrdí, že USA zatím nezískaly souhlas Ukrajiny.
- Americký návrh počítá s výraznými ústupky Kyjeva, včetně vzdání se Krymu, Donbasu a dalších okupovaných oblastí, což Ukrajina dlouhodobě odmítá jako kapitulaci.
- Zelenskyj varoval, že Ukrajina se může ocitnout před volbou mezi ztrátou svobody a důstojnosti, nebo rizikem ztráty klíčového amerického partnera a velmi těžké zimy.
Americký plán by mohl být základem konečného mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na poradě své bezpečnostní rady, sdružující nejbližší spolupracovníky ruského vůdce. S návrhem, aktualizovaným po rusko-americkém summitu na Aljašce, podle něj Američané seznámili Rusy, ale detailně a věcně jej neprobírali.
„Předpokládám, že příčina je stále stejná: americké administrativně se nedaří získat souhlas ukrajinské strany. Ukrajina je proti. Je zjevné, že Ukrajina a její evropští spojenci se dosud nacházejí v izolaci a sní tom, že uštědří Rusku strategickou porážku na bojišti,“ prohlásil ruský prezident podle agentury Interfax.
Ruská armáda podle Putina pracuje na dosažení cílů „speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá válku rozpoutanou před téměř čtyřmi lety právě na Putinův rozkaz, ale Rusko je ochotno vyřešit problém i mírovou cestou.
Mír jedině za velké územní ústupky
Ukončení války Putin při předchozích příležitostech podmiňoval požadavky na velké územní ústupky ze strany Kyjeva, výrazné omezení ukrajinských ozbrojených sil a záruky, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Kyjev ruské požadavky odmítal jako kapitulaci.
Washington nyní tlačí Kyjev k přijetí svého plánu na ukončení války, který mimo jiné předpokládá od Kyjeva ústupky včetně územních ve prospěch Ruska. Ukrajina by se podle navrženého plánu měla vzdát Krymu a celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.
Trump považuje čtvrtek za vhodnou lhůtu pro Ukrajinu
Čtvrtek 27. listopadu je pro Ukrajinu vhodná lhůta, aby přijala americký mírový plán, řekl v rozhovoru s rozhlasovou stanicí FOX News Radio prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Zároveň naznačil, že termín bude možné prodloužit. Plán, který v noci na dnešek zveřejnily agentury, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina odevzdá Rusku celý Donbas, a to včetně částí, které ruská armáda dosud nedobyla.
„Měl jsem dosud mnoho konečných termínů, ale pokud jdou věci dobře, tak člověk obvykle lhůty prodlužuje. Myslíme si ale, že čtvrtek je vhodná doba,“ citovala agentura Reuters Trumpovo vyjádření.
O 27. listopadu jako lhůtě, kdy USA očekávají od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského souhlas s plánem, dnes s odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele informoval britský list Financial Times (FT). Ten rovněž napsal, že Kyjev čelí od USA intenzivnímu tlaku, aby plán rychle přijal.
Zelenskyj Ukrajince varoval, že země se kvůli navrženému plánu může ocitnout před volbou, zda si vybere „život bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti“, anebo bude riskovat ztrátu klíčového partnera a velice těžkou zimu.