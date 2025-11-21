KFC poprvé reaguje na skandál. Tvrdí, že restaurace jsou bezpečné, personál přeškolí
- KFC popřelo systémové problémy a tvrdí, že všechny české restaurace prošly několikanásobnými kontrolami, které údajná pochybení nepotvrdily.
- Kauza však dál poškozuje reputaci řetězce, protože od září inspektoři opakovaně odhalují vážné prohřešky, včetně prošlého masa a špatného rozmrazování.
- Odborníci upozorňují, že značka čelí jedné z největších krizí na českém trhu a její budoucnost bude záviset na tom, zda se dokáže očistit.
Kauza prošlého masa v KFC zahýbala celou Českou republikou. Do nedávna přitom vedení společnosti zarytě mlčelo a studenti PR a komunikace se mohli v přímém přenosu dívat na to, „jak se to přesně dělat nemá“. Mlčení však prolomila evropská divize KFC Europe , která tlumočila stanovisko mateřské společnosti Yum! Brands, upozornil server iDnes.cz.
„Naše restaurace a jídlo jsou bezpečné,“ uvádí KFC a dodává, že během více než 250 státních kontrol od začátku roku nebyla uzavřena ani jedna provozovna. Od chvíle, kdy se spekulace ohledně nehygienického zacházení s masem objevily, KFC podle svého vyjádření zahájilo kontrolu restaurací v Česku. „Každá naše restaurace v Česku byla dosud zkontrolována minimálně třikrát - včetně opakovaných auditů třetích stran a kontrol místních úřadů. Můžeme s jistotou prohlásit, že jsme nenašli žádné důkazy o systémových problémech v oblasti bezpečnosti potravin či hygieny v našich restauracích,“ sdělilo KFC.
Řetězec navíc posílí v souvislosti se spekulacemi o jeho údajně nevhodném zacházení s masem interní postupy při přípravě pokrmů a přeškolí personál.
Obchodní ředitelka AmRestu Ivana Dlouhá Makalová k tomu už dříve uvedla, že se jednalo o pochybení jednotlivce a že byli zaměstnanci proškoleni, aby se incident neopakoval. Inspektoři nyní vyhodnocují ještě řadu jiných kontrol, které provedli v mnoha dalších pobočkách KFC.
Otázkou zůstává, zda stručné vyjádření dokáže vůbec něco změnit. Propad reputace a škody na image se už nyní řadí k nejvýraznějším, které zaběhlé a úspěšné značky na českém trhu kdy utrpěly, shodují se odborníci na PR a komunikaci, které oslovila e15. „Celý problém podcenili a vymlčeli. Jednak je to eticky špatně, jednak se jim to bude nasčítávat a vracet jak bumerang,“ říká vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově Petra Koudelková.
Prošlé maso na pobočkách
Potíže KFC začaly v září, kdy novinář Jan Tuna publikoval reportáž o nakládání s prošlým masem na pobočkách tohoto řetězce. Zaměstnanci v ní anonymně i „na jméno“ popisují, jak měli být údajně instruováni nadřízenými, aby falšovali údaje o trvanlivosti masa, které zapáchá nebo je už rovnou zkažené.
Maso pak přesto putovalo k zákazníkům. Reportáže naznačují, že se nejednalo o ojedinělý incident, ale o běžnou praxi. Na Tunův podnět uskutečněná kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce poté opravdu odhalila prošlé maso v liberecké pobočce. KFC, které v Česku provozuje společnost AmRest, k tomu uvedlo, že se jednalo o ojedinělý incident a že zdraví a bezpečnost bere velmi vážně.
Tím ale odhalení neskončila, státní inspektoři v polovině listopadu přišli na další vážné pochybení. V Praze-Dejvicích zaměstnanci rozmrazovali kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. Firmě hrozí pokuta až deset milionů korun.
AmRest v Česku koncem loňska provozoval přes 134 franšíz KFC, tedy jen o něco málo více než má konkurenční McDonald’s, a také restaurace značek Burger King a Pizza Hut. Jejich budoucnost je prý krajně nejistá. Možné scénáře dalšího vývoje vidí profesionální krizový manažer Petr Karásek dva: buď se značka očistí, nebo dojde na dánský model, kdy řetězec po podobných skandálech uzavřel všechny restaurace a hledá nové franšízanty.