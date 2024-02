TÉMA

🛩️ Češi stále časteji létají z Vídně

Místo odletu z Prahy volí stále více Čechů jako výchozí bod svých cest některé z letišť v sousedních zemích. Ukazují to data prodejců letenek. Vedle větší nabídky destinací poráží například letiště ve Vídni Prahu hlavně u dálkových letů i lepší cenou.

Pandemie koronaviru zasáhla odvětví letecké dopravy jako málokteré. Prakticky ze dne na den začaly po celém světě platit zákazy opustit okres, město nebo dokonce vlastní domov, natož pak cestovat na druhý konec světa. Aerolinky na dlouhé měsíce zrušily převážnou většinu letů. Návrat k normálu je v Evropě pomalejší než v jiných částech světa, objem osobní letecké dopravy loni dosáhl 95 procent roku 2019, na předpandemickou úroveň by se měl dostat letos. Mnohdy se také proměnila nabídka destinací.

Na pražské letiště se cestující vracejí ještě mnohem pomaleji. Loni tu odbavili 13,8 milionu cestujících, což je 78 procent rekordního roku 2019. V příštím roce, ve kterém zbytek Evropy očekává vyrovnání počtů cestujících posledního roku před pandemií, se Letiště Praha má dostat na 87 procent roku 2019.

Například velký tuzemský prodejce letenek Studen Agency ale uvádí, že v roce 2023 počty prodaných letenek zaostaly za rok 2019 jen o 15 procent a letošek by měl být pro společnost stejně úspěšný jako poslední rok před úderem koronavirové pandemie. Odkud ale tito cestující odletěli, když ne z Prahy?

V hlavní roli cena

Jedno z vysvětlení leží nedaleko od českých hranic. Počet cestujících z Česka, kteří si jako své odletové letiště vybírají některé z těch zahraničních, totiž roste. Zatímco v roce v 2019 bylo 70 procent letenek prodaných Student Agency s odletem z Prahy a na Vídeň připadalo 12 procent odletů, loni bylo odletů z Prahy už jen 57 procent a podíl odletů z vídeňského letiště se vyšplhal na 21 procent. Výrazně si polepšilo i mnichovské letiště. Dlouhodobě Student Agency prodávala do dvou procent letenek s odletem z Mnichova, loni ale podíl takových letenek na celkových prodejích vyskočil na čtyři procenta.

Podobná čísla předložila i cestovní agentura Kiwi.com. Pražské letiště má na jejích prodejích českým zákazníkům sice podíl necelých 62 procent, tedy prakticky totožný jako v roce 2019, podíl odletů z Vídně ale za stejnou dobu posílil o tři procenta na 24 procent.

Data samotného Letiště Praha vyznívají ještě více ve prospěch Vídně. Loni z Prahy odlétalo 60 procent leteckých pasažérů žijících v Česku, z Vídně 30 procent a z Mnichova pět procent. Pražské letiště si jako svou spádovou oblast stanovuje okruh do vzdálenosti 165 kilometrů do letiště, v něm podle svých dat obsluhuje 77 procent cestujících, přednost Vídni dává jen 15 procent obyvatel z této oblasti.

Podle mluvčí Student Agency Alexandry Janoušek Kostřicové se zákazníci většinou rozhodují podle ceny. „V číslech vidíme zejména nárůst cestujících z Vídně. Na to může mít vliv konkurenční prostředí, které je na letišti Vídeň větší, než na letišti Praha,“ uvádí Janoušek Kostřicová. Například průměrná cena všech loni prodaných letenek na populární trase z Prahy do New Yorku dosáhla 17 936 korun, lety do stejné destinace z Vídně byly v průměru o 2800 korun levnější. A v případě rovněž často poptávaného Bangkoku byl rozdíl větší než tři tisíce korun.

Letiště Praha cenovou politiku aerolinek nekomentuje. „Ceny letenek určují dopravci s ohledem na obchodní potenciál daného trhu a svoji obchodní strategii. Letištní poplatky ve Vídni jsou o 50 až 60 procent vyšší než v Praze,“ říká mluvčí Letiště Praha Michal Procházka.

ČSA zmizely, nikdo je docela nenahradil

Představitelé pražského letiště dlouhodobě jako významný důvod pomalejšího růstu poptávky i omezenější nabídky spojení uvádějí výpadek Českých aerolinií. „Varšava nás předstihla, historicky jsme byli nad ní. Kvůli vývoji u Českých aerolinií, které tvořily nemalou část cestujících na našem letišti, jsme se dostali do závěsu,“ řekl v říjnovém rozhovoru pro e15 ředitel letiště Jiří Pos.

Faktický zánik ČSA jako letecké společnosti skutečně znamená pro pražské letiště výpadek milionů cestujících ve srovnání s předpandemickým rokem 2019. V něm společnosti skupiny Smartwings Group, zahrnující ČSA a Smartwings, přepravily 8,2 milionu cestujících na svých letech a dalších 1,4 milionu lidí na letech pro jiné společnosti. Na České aerolinie z toho připadalo 2,55 milionu pasažérů. V roce 2022 skupina přepravila jen 5,2 milionu cestujících, novější data zatím nejsou k dispozici. Údaje za samotné ČSA už Smartwings Group neuvádí.

Také flotila jediné domácí skupiny aerolinek výrazně zeštíhlila. Od roku 2019 se Smartwings Group zbavila téměř poloviny strojů. Na ČSA z toho připadalo 14 letadel, už tehdy řadu jejich letů zajišťovala sesterská společnost. Loňských sto let od založení ČSA oslavily s flotilou dvou letadel, která je navíc aktuálně na pronájmu v Izraeli.

Místo, které ČSA v Praze uvolnily, částečně vyplnily především aerolinky Eurowings a Ryanair. Jejich nabídka destinací je ale specifická tím, že jde o nízkonákladové dopravce, a nelze tak říct, že cestující má stejnou nabídku cílových letišť jako dříve. V roce 2019 se z Prahy létalo do 190 míst, loni to bylo 167 destinací a pro letošek letiště počítá s nabídkou více než 170 destinací. Obnova dálkových linek je ještě pozvolnější a dopravci také do Prahy létají menšími stroji, než dříve. Dalším faktorem je válka na Ukrajině, která znamenala konec letů do obou bojujících zemí. Pro srovnání – vídeňské letiště loni nabízelo přes 240 destinací.

ZPRÁVY

🛩️ Britský startup si pořídil první obří letadla

Aerolinky Global Airlines, které loni vznikly s ambicí začít létat mezi Velkou Británií a USA, potvrdily, že do své budoucí flotily pořídily první letadlo. Společnost hodlá provozovat výhradně největší dopravní letadla světa – Airbusy A380. První z nich, letoun dříve vlastněný China Southern Airlines, právě prochází v Mohavské poušti procesem oživení po 13 měsíců trvající odstávce.

Global Airlines svá letadla budou registrovat na Maltě, první z nich ponese imatrikulaci 9H-GLOBL. Letadlo by mělo z kalifornského odstavného letitě odletět během několika týdnů, další podrobnosti ale zatím jeho nový majitel nesděluje.

Už loni společnost oznámila, že od leasingové společnosti Doric kupuje Airbus A380 původně vlastněný Singapore Airlines. Proces nákupu se ale v tomto případě zdržel a prvním letadlem zařazeným do flotily Global Airlines tak bude stroj po China Southern Airlines.

Aerolinky bez dalších detailů také informovaly, že celkem již dojednaly nákup čtyř letounů Airbus A380. Všechny letouny má postupně připravit na provoz maltský specialista Hi Fly. Ta je registrovaná i jako provozovatel prvního letounu ve flotile Global Airlines. Britská poučnosti totiž ještě stále nezískala osvědčení leteckého provozovatele (AOC).

Britské aerolinky původně slibovaly, že od letošního léta začnou létat z londýnského letiště Gatwick do New Yorku a do Los Angeles. Nyní předpokládají zahájení charterových letů v letošním roce, provoz a pravidelných linkách spustí až později.

🛩️ Boeing odhalil další problém s letouny 737 MAX

Na zdánlivě nekonečnou šňůru problému letounů Boeing 737 MAX přibyl další korálek. Boeing na dotaz agentury Reuters potvrdil, že zhruba padesát dosud nedokončených letounů bude muset před dodáním zákazníkům opravit. Dvorní dodavatel společnosti, firma Spirit Aerosystems, totiž odhalil další špatně vyvrtané otvory na některých z trupů, které Boeingu dodává.

Boeing ujišťuje, že závada nepředstavuje bezpečnostní riziko. Připouští ale, že dojde ke zpoždění dodávek. Boeing také musel požádat nejmenovaného dodavatele, aby kvůli opravě této závady pozastavil zásilky komponentů, uvedl šéf divize komerčních letadel Boeingu Stan Deal.

V Boeingu stále probíhají jak interní prověrky, tak externí audit ze strany leteckého úřadu FAA po nedávné nehodě, při které prakticky novému letounu Boeingu 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines za letu odpadla záslepka nouzového východu. Dosavadní výsledky vyšetřování ukázaly, že příčinou byly chybějící šrouby, které měly záslepku zajišťovat na místě.