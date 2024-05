TÉMA

🛩️ AI si nachází cestu do letectví

Už roky se cestující na webech aerolinek, stejně jako na mnoha jiných internetových stránkách, potkávají s interaktivními rádci poháněnými umělou inteligenci, takzvanými chatboty. Ty jsou stále běžnější, aerolinky už ale jdou v používání AI mnohem dál. Umělá inteligence pomáhá při plánování služeb posádek, letů i při údržbě letadel.

Když se blíží čas nástupu do letadla na vašem letu, upozorní vás aplikace mnohých aerolinek ve vašem mobilu, že je načase se vydat k té správné odletové bráně, a někdy vás také pomůže nasměrovat. Když má vaše letadlo zpoždění, stejná aplikace to ohlásí a mnohdy přidá i důvod zdržení. A během cesty aplikace informuje o očekávaném času příletu do cíle, ať už tam budete dříve, než se předpokládalo, nebo naopak později. Všechny tyto zprávy stále častěji nevytvářejí zaměstnanci leteckých společností, ale umělá inteligence.

Snáze stravitelné zpoždění

Zatímco dřív tak cestujícím chodily strohé informace se základní informací, dnes k tomu AI umí přidat další doplňující sdělení. Například v roce 2018 jeden z největších světových dopravců United Airlines spustily iniciativu „Každý let má svůj příběh“ s cílem lépe informovat cestující, když se něco pokazí. Společnost sází na to, že když se pasažéři dozví o nastalém problému více podrobnosti, snáze tu nepříjemnost „stráví“.

Na tento úkol United nasadily tým zhruba 15 lidí. Což není moc na společnost, která denně vypraví skoro pět tisíc letů. A právě zde přichází ke slovu umělá inteligence, která dokáže základní informace pro cestující obohatit o podrobnosti. Většinu zpráv v aplikaci United Airlines už dnes generuje právě AI, píše server Techcrunch. Umělá inteligence ale nekončí u informování cestujících. Pokud by kvůli zpoždění letu cestujícím těsně uletěl navazující spoj, umí nástroj založený na umělé inteligenci a strojovém učení rozhodnout o tom, že navazující let pár minut počká, než aby několik cestujících nestihlo nastoupit, což by jejich cestu mohlo prodloužit o mnoho hodin. Přestupujícím cestujícím aplikace rovnou pošle instrukce s informací, že na ně jejích let čeká, a pasažéry v letadle stejný nástroj informuje, proč ještě neletí.

V současnosti United Airlines vyvíjejí nástroj, který by v případě výrazně zpožděných nebo zrušených letů pomohl cestujícím nalézt způsob, jak se s jiným letem společnosti dostat blízko svého cíle, ke kterému by pak mohli pokračovat jinými dopravními prostředky.

Šetří palivo i čas

Pro cestující zůstává přirozeně nejviditelnější využití umělé inteligence právě komunikace aerolinek, dopravci ale AI nasazují i jinde. Alaska Airlines od roku 2021 využívají umělou inteligenci při plánování tras letů. Dvě hodiny před každým letem se systém podívá na předpověď počasí, aktuální informace o uzavřených oblastech ve vzdušném prostoru a dokonce prověří všechny letové plány, které jsou aktuálně přihlášené u amerického letového úřadu Federal Aviation Administration, aby předpověděl, které oblasti na trase budou pravděpodobně přeplněné a bude lepší se jim vyhnout. AI bere v potaz „množství informací, které žádný lidský mozek nedokáže zpracovat“, uvádí pro New York Times šéf firemního rozvoje a pilot Alaska Airlines Pasha Saleh. Z letu, který pomůže naplánovat, dokáže AI ukrojit několik minut, pro velké aerolinky je ale i to významná úspora. Loni takto společnost ušetřila 1,9 milionu litrů leteckého paliva.

American Airlines a další dopravci zase vyvíjejí systém, který hledá pro přistávající letadla nejbližší volnou stojánku na letišti a nejrychlejší cestu k ní. A v situacích, kdy je obvyklá stojánka obsazená, rychle najde alternativy. Společnost nyní technologii využívá na šesti letištích, její letadla díky tomu denně stráví pojížděním po letištních plochách o 17 hodin méně a úspora leteckého paliva přesahuje pět milionů litrů ročně.

Praha mezi prvními v Evropě

Do využívání umělé inteligence se aktivně pustilo i pražské letiště. Velkou novinkou pro cestující, která by měla dorazit ještě letos, je interaktivní navigace po vnitřních prostorách letiště s využitím map Google. Funkce nazvaná Indoor Live View využívá rozšířené reality, cestující si tak v Google Maps ve svém mobilu vyhledá trasu například ke své odletové bráně, navigace v mobilu zapne fotoaparát a na snímaný obraz promítne šipky, s jejich pomocí cestujícího dovede do cíle. Letiště Praha má být jedním z prvních v Evropě, které Indoor Live View pokryje.

Letiště chystá využití AI i tam, kam zraky cestujících přímo nedohlédnou. „V provozu využíváme machine learning, což je v podstatě mozek AI v rámci algoritmu pro predikce průletových časů. Tento algoritmus bude součástí nové procedury pro generování automatického cílového času konce odbavení letadla,“ říká mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Například dispečeři tak budou dopředu vědět, kdy bude jaké letadlo připravené k odletu a bude od nich potřebovat náplanovat cestu po pojezdových drahách směrem k ranveji, a zároveň tak budou vědět, kdy se jim uvolní stojánka pro další letadlo. „Plánujeme provozní využití od ledna příštího roku,“ dodává Divíšková s tím, že algoritmus už byl prověřený na jiném projektu v rámci programu EATIN vedeného evropským řízením letového provozu Eurocontrol.

Podobně chce letiště pomocí AI v budoucnu předpovídat dobu potřebnou pro odmrazení každého jednotlivého letadla před zimními lety.

To ne my, to AI

Nasazení umělé inteligence má samozřejmě svá úskalí. Například v březnu obletěl svět případ cestujícího, který se před nákupem letenky poradil s chatbotem aerolinek Air Canada a následně se jeho doporučeními řídil. Jenže chatbot chyboval a dopravce se rozhodl, že za jeho omyl nenese zodpovědnost.

Umělá inteligence v letadlech Nasazení umělé inteligence se v oboru letecké dopravy zdaleka netýká jen aerolinek. Pozadu nezůstávají ani výrobci letadel. Boeing využívá AI například v systému, který za letu sbírá informace o výkonech letadla a jeho systémů a předpovídá, které komponenty budou v brzké době potřebovat servisní zásah. Technici tak mohou případné problémy řešit dříve, než se projeví v podobě poruchy. Airbus zase nasazuje umělou inteligenci na podobná letová data, aby navrhla úpravy trasy letu a pomohla tak snížit spotřebu paliva. Systém Airbusu také pomáhá odhadnout případné zpoždění letu a stejně jako v případě Boeingu umí předpovědět hrozící technické problémy.

V roce 2022 Jake Moffatt hledal let na pohřeb své babičky, chatbot Air Canada mu přitom poradil, že může po letu zpětně požádat o zvláštní slevu určenou pro cestující na pohřeb blízkého příbuzného. Když Moffatt o slevu později požádal, dopravce jej odmítl s tím, že o tuto slevu je třeba žádat předem. Chatbot zjevně špatně interpretoval informace v přepravních podmínkách společnosti, Air Canada ale odmítly cestujícího odškodnit.

U soudu později aerolinky použily zajímavý argument, že chatbot na jejich webu je „samostatnou právní entitou, která zodpovídá za své činy“. Air Canada podotýkaly, že chatbot poslal Moffattovi také odkaz na popis podmínek využití slevy, kde by se dozvěděl, jak ji správně uplatnit.

Soud každopádně rozhodl, že Air Canada zodpovídají za všechny informace na svém webu. „Nezáleží na tom, jestli informace pochází ze statické webové stránky nebo od chatbota,“ uvedl člen soudního tribunálu Christopher Rivers. Přinejmenším v Kanadě tedy vznikl precedens, kdo zodpovídá za kroky umělé inteligence.

ZPRÁVY

Ryanair ve svém uplynulém finančním roce zvýšil zisk o 34 procent na rekordních 1,92 miliardy eur. Obsazenost letadel rostla, společnost přepravila meziročně o 23 procent více cestujících, výnosy stouply o čtvrtinu.

Největší letecký dopravce v Evropě podle počtu cestujících ale zároveň naznačil, že ochota cestujících platit za letenky stále vyšší ceny dosahuje svého maxima. Ryanair uvedl, že na začátku roku musel poptávku podporovat různými akcemi a slevami více než ve stejném období předchozího roku. A také letenky v létě buď vůbec nezdraží, nebo ceny porostou jen mírně, předpokládá společnost.

🛩️ ČSA si prohodí pozici se Smartwings

U domácí letecké skupiny probíhá velká organizační změna. Zatímco dosud platilo, že dopravci České aerolinie a Smartwings jsou součástí zastřešující skupiny Smartwings Group, nově se z ČSA stane mateřská společnost skupiny, oznámila Smartwings Group.

ČSA zároveň čeká od zimního letového řádu další změna, která je sice sama o sobě drobnou technikálií, ukrývá v sobě ale velkou symboliku. Veškerý letecký provoz aerolinek budou zajišťovat Smartwings, což znamená, že lety ČSA už nebudou označovány tradičním kódem OK, ale kódem sesterského dopravce QS. Značka ČSA nekončí, dva letouny Airbus A320 budou dál létat v jejích barvách.

Jedno ze dvou letadel, která mají aktuálně ve flotile ČSA|profimedia.cz

Mluvčí Vladimíra Dufková změny odůvodnila optimalizací provozních nákladů a zjednodušením procesů. Zároveň si ale nelze nevzpomenout, že kolem aerolinek Smartwings už několik měsíců krouží zájemci a jednání o prodeji připouštějí i majitelé společnosti. Může tedy změna organizační struktury být součástí příprav na změnu majitele? „To, co jsme ke změně obchodního modelu ČSA chtěli sdělit, to jsme sdělili v tiskové zprávě,“ reagovala na dotaz Dufková.

🛩️ Boeing přišel o ochranu ministerstva spravedlnosti USA

Ministerstvo spravedlnosti USA už nedrží ochrannou ruku nad společností Boeing, která bránila stíhání firmy v souvislosti se dvěma katastrofami letadel Boeing 737 MAX v letech 2018 a 2019. Výrobce letadel dosáhl v roce 2021 dohody s ministerstvem pozastavující stíhání, musel zaplatit pokutu a mimo jiné se zavázat, že zlepší kontrolu kvality své výroby a interní dohled nad dodržováním předpisů.

Nyní ministerstvo dospělo k závěru, že Boeing dohodu nedodržel. Vzhledem k událostem posledních měsíců, počínaje incidentem s odpadlou částí trupu letounu Alaska Airlines a následným odhalením dalších nedostateků ve výrobě a při kontrole kvality letadel, se tomu nelze vůbec divit.

Boeing má nyní čas do poloviny června, aby předložil své argumenty proti rozhodnutí, případně navrhl nová opatření vedoucí k nápravě. Ministerstvo spravedlnosti pak musí nejpozději 7. července oznámit soudu rohodnutí, zda obnoví pozastavené stíhání společnosti.