JOB AIR Technic má navzdory krizi letectví plný opravárenský hangár | E15.cz

Na začátku minulého roku společnost JOB AIR Technic spadající do holdingu Czechoslovak Group slavnostně otevřela nový opravárenský hangár s dílenským a skladovacím zázemím. Netajila se smělými plány. Zbrzdil je nástup koronavirové pandemie, jež zcela paralyzovala leteckou dopravu. Letecké opravny sídlící na letišti v Ostravě-Mošnově se přes tuto situaci dokázaly přenést, mají plný hangár, za covidový rok 2020 dosáhly tržeb 659 milionů korun a ukazatel EBITDA činil 76 milionů korun.

Že je letecký byznys daleko od normálního stavu, ukazuje pohled na okolí opravárenského hangáru v Mošnově, kde se v průběhu minulého roku začal navyšovat počet letadel v parkovacím módu a až do počtu převyšujícího tři desítky a tento počet letounů tam přetrvává dodnes. Přitom i zaparkovaná letadla potřebují základní údržbu. Nejenom tedy, že nevydělávají, ještě svým provozovatelům generují ztráty.

„Minulý rok přitom začal velkou slávou spojenou s otevřením nového hangáru. Byli jsme obsazení na více než sto procent a nevěděli jsme, kterého zákazníka vzít jako prvního,“ připomíná Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic. „Po vypuknutí covidu se situace změnila, ne okamžitě, ale když doběhly otevřené projekty. První problémy jsme začali pociťovat v dubnu, kdy začali zákazníci rušit plánovanou údržbu,“ dodává.

Autor: JOB AIR Technic

V případě ostravských opraven se ukázalo, že krize přináší příležitosti. Někteří operátoři se totiž rozhodli vrátit svá letadla leasingovým společnostem, což je spjato s tzv. redelivery checky. Na ně se JOB AIR Technic, jenž je součástí divize CSG Aerospace, specializuje. Vedle toho docházelo k úpadku některých operátorů a narůstala poptávka po již zmíněném parkování letadel. O zakázky tedy nouze nebyla, firma jim zároveň dokázala jít naproti, jako třeba, když zajišťovala návrat posádek letounů směřujících do údržby pronajatými byznys jety, aby se vyhnuly karanténě.

„V podobném duchu funguje letecký byznys dodnes. Většina operátů má stále utlumené letky a nevyužívá všechny své kapacity. Výjimkou byla například společnost Luxair která se navzdory situaci rozhodla pokračovat v plánované údržbě. Minulý rok ale přinesl i pozitiva: Podařilo se nám obnovit vztahy s největšími leasingovými společnostmi na světě jako jsou GECAS a AERCAP, a zároveň jsme získali nové z TOP5, jako jsou společnosti Air Lease Corporation a SMBC. Každá z nich vlastní více než 400 letadel,“ říká Vladimír Stulančák.

Přesto v minulém roce došlo k situacím, kdy nebyla kapacita firmy naplněna. Tento čas ale dokázaly opravny využít k aktivitám směřujícím ke zlepšení interních procesů, zavedení LEAN managementu, tedy zeštíhlení řízení, a především ve společnosti zapracovali na vývoji a využívání nových softwarů, která firmě pomohou při práci s daty, řízení procesů a také ke zvýšení efektivity.

Autor: JOB AIR Technic

„Letos se ještě neočekává velký posun v chování aerolinek, které stále využívají především letadla, která nepotřebují údržbu a ostatní mají zaparkovaná. Vedle toho vidíme trend vzniku nových poměrně malých aerolinek, které danou situaci využily a pronajímají si letadla od leasingovek za výrazně nižší ceny,“ říká Vladimír Stulančák, a doplňuje: „I díky tomu máme posledních šest měsíců stoprocentně obsazený hangár a předpokládáme, že tento trend bude, možná s malým výkyvem v letních měsících, pokračovat i nadále.“

Přestože letošní cíle se zatím opravnám i díky uvedeným skutečnostem daří naplňovat a jsou úspěšné, i JOB AIR Technic logicky vyhlíží návrat situace k normálu před vykuknutím pandemie. Naději dává postupující očkování. Je zřejmé, že pro většinu operátorů bude pro přežití klíčová nadcházející letní sezona.

„Předpovědi analytiků jsou bohužel poměrně skeptické a očekávají návrat k normálu až ve letech 2024-2025. My to vidíme trochu optimističtěji a věříme, že by se situace mohla zlepšit již v letech 2022-2023. Jedním z důvodů je i skutečnost, že aerolinky nemohou nechat své stroje tak dlouho parkovat,“ doplňuje Vladimír Stulančák.

Také proto bude firma pokračovat v projektu personálního a materiálního naplnění nové opravárenské linky, což jí umožňuje loni otevřený nový hangár. Využívá toho, že v současné nejisté době se lépe shánějí zkušení letečtí mechanici. JOB AIR Technic chce být zároveň připraven na navýšenou poptávku po skončení současné krize, kterou chce využít k dalšímu růstu.