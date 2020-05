Kempů se koronavirus příliš nedotkne, hlásí na léto plno. Výjimkou je Praha | E15.cz

Letní sezóna by nemusela být pro většinu kempů žádnou tragédií, přestože i je pochopitelně ovlivní koronavirová pandemie. V Plzeňském kraji očekávají provozovatelé hotelů a a kempů velmi silnou sezónu. „Objednávek máme dost. Ale jak to bude v reálu, to uvidíme, protože nevybíráme zálohy," řekl Vladimír Šabek, majitel kempu La Rocca v Konstantinových Lázních na Tachovsku.