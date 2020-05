Teď si budou všichni lízat rány, říká šéf skupiny CPI Martin Němeček | E15.cz

Co říkáte jako největší vlastník obchodních center v Česku na vládní návrh, podle kterého by stát uhradil polovinu nájemného v retailu od 12. března do konce června, pětinu by hradil nájemce a poslední díl by šel na vrub pronajímatele?

Pomoc ze strany státu nájemcům velmi vítáme. Retail byl jedním z nejpostiženějších odvětví a pomoc jednoznačně potřebuje. My jsme také připraveni nájemců pomoci a už dnes jim pomáháme různými úlevami. Problémem nájemcům jsou určitě zásoby na skladech. Musí je rychle prodat, aby uvolnili pracovní kapitál na další podnikání. Například v oblečení a obuvi bude potřeba přesunout zdroje z jarní do letní kolekce. To je jejich obrovský problém.

Je aktuální návrh, který by rozdělil břímě mezi všechny tři strany, spravedlivější než pouhý odklad nájemného, který byl původně ve hře?

Zasažení jsou všichni. Každý bude muset přidat svůj díl a přispět. Dnes nikomu nejde o zisk. Jde o přežití. Jde o zachování ekonomických vztahů budovaných v posledních třiceti letech. Nejhorší by bylo, kdyby se tyto vztahy zpřetrhaly. Důležité je, aby peníze tekly nastavenými kanály, i když jich bude téct méně. To je krev v žilách.

Když se tepna přetrhne, je problém. Klíčové je nenechat umřít nájemce, ale ani pronajímatele. Když budou mít šanci přežít, bude to dobře pro celou ekonomiku. Celý retailový průmysl očekává, že stát pomůže. Bez pomoci státu to prostě nepůjde.

Jak jste nájemcům vyšli vstříc?

Kdo musel zavřít, tomu jsme odložili platby nájemného. Ovšem kromě servisních poplatků, které musíme platit také, a daně z přidané hodnoty. S odkladem nájemného jsme přišli ještě dříve, než vláda schválila zákon o tomtéž. Zároveň jsme snížili náklady související s provozem budov a tyto úspory přenesli i na nájemce.

Městský soud v Praze nedávno nečekaně zrušil mimořádná opatření vydaná podle zákona o veřejném zdraví. Vytváří to pro vás prostor pro případnou žalobu na stát o nějaké odškodnění?

Ne. Já věřím, že stát rozumí, že ekonomiku je potřeba nakopnout. Věřím, že vláda chápe, že průmysl a nejen realitní, bez státní pomoci nepřežije. Žádné žaloby proto nebudou potřeba.

Jak pandemie koronaviru dopadla na CPI? Už znáte dopad na letošní tržby a zisk?

Kvantifikace v tuto chvíli ještě možná není. I za předpokladu státní pomoci, bude dopad citelný. Ale díky diverzifikaci do různých segmentů a zemí nebude věřím drastický. Některé segmenty jako hotely a retail jsou zasažené výrazně, například kanceláře se zatím drží docela rozumně.

U bytů to ještě bude záviset na změnách v legislativě. Takže s kvantifikací bych ještě počkal do doby, než skončí všechna mimořádná opatření a ekonomika se znovu nastartuje. Podstatné také bude, jakým způsobem se potom bude trh vyvíjet, jak rychlý bude návrat k normálu.

Zrovna ale těžce zasažený retail a hotely ale tvoří přes polovinu příjmů CPI. Takže dopad tam určitě bude, ne?

Naše výsledky se budou odvíjet od toho, jak dopadnou nájemci. To dnes ještě nejsme schopni říct. Určitě ale obchodníkům pomohlo, že se prodejny otevřely dříve.

Zatímco provoz obchodů už pomalu nabíhá, návrat hotelů k normálu je zatím v nedohlednu. Nakolik je pro vás tato sféra citlivá?

Naší obrovskou výhodou je, že si hotely řídíme sami. Samozřejmě jsme přijali řadu opatření na snížení nákladů. Ale pochopitelně bude dopad na hotelový průmysl velmi vysoký. Hodně hotelů nepřežije.

Ty vaše na tom budou jak?

Naše hotely přežijí jen díky síle skupiny. Vše závisí na tom, jak rychle se otevřou hranice.

Jak budete přistupovat k nové výstavbě?

Čekám, že se development zpomalí. Je to nejrizikovější oblast podnikání v nemovitostech, a proto z něho odtečou nejrychleji peníze. Některé projekty jsme již odsunuli, jiné pozastavili a čekáme na vývoj situace. To ale dělají všichni. Teď se nedá udělat dobré rozhodnutí, protože nejsou známy jasné podmínky dalšího vývoje.

Kdy očekáváte, že bude jasno?

Asi až na podzim. Teď si budou všichni lízat rány. Velká část aktuálních aktivit bude vyjednávání s nájemci. Uvidí se, jak to dopadne.

Zmínil jste snižování nákladů v souvislosti s hotely. Propouštěli jste zaměstnance v hotelích nebo v rámci skupiny?

Ano, jiným způsobem se totiž dnes náklady nedají snížit.

O kolik jste museli snížit jejich počet?

Není to žádné závratné číslo. Úsporná opatření jsme však udělat museli.

Po finanční krizi v roce 2008 došlo k přecenění cen realit výrazně směrem dolů. Nemůže k tomu dojít i nyní?

Dojít k tomu může, neříkám, že ne. Nemusí však dojít plošně ke ztrátě hodnoty, ale může se ukázat, které budovy jsou schopné udržet si příjem a kvalitu a u nich nemusí dojít k poklesu hodnoty. A naopak jiné budovy ztratí svou výkonnost a u nich může dojít k zásadnímu poklesu. Bude to závislé budova od budovy. Věřím, že máme dobré nemovitosti, kde jsou dobré smlouvy, a proto v našem portfoliu k žádnému zásadnímu poklesu hodnot a tržeb dojít nemusí.

Minulý rok přecenění nemovitostí zvýšilo hodnotu portfolia CPI o 627 milionů eur. Jak se to promítá do zisku? Není tato část zisku nyní ohrožena?

Opravdu záleží na tom, jakým způsobem se budou vyvíjet hodnoty nemovitostí. Nyní je příliš brzy dělat závěry.

Hodnota realit závisí na úrovni nájemného, ať už v retailu nebo v kancelářích. Budou ty stávající úrovně nájemného udržitelné?

Opět se nedá říct, zda to poklesne plošně, nebo se ukáže, které budovy jsou lepší a udrží si nájem a které naopak nikoliv.

Nemůže obecně dojít k poklesu poptávky po kancelářských prostorách kvůli tomu, že firmy si osahaly víc home office a začnou ho více využívat?

Nemyslím si, že se home office stane alternativou pro kanceláře. Už před deseti, patnácti lety se home office považoval za alternativu kanceláří a všichni se báli, že kancelářský trh zanikne. To se však nestalo. Naopak mám zprostředkované informace od našich nájemců, že to spíš dopadne tak, že home office bude pravidelnější benefit pro zaměstnance, ale nebude to něco, s čím by firmy výrazně operovaly.

Proč?

Všichni si oťukali, že firma sice může nějakým způsobem s využitím home office fungovat, ale nerozvíjí se. Bez interakce mezi lidmi je těžké firmu přinutit k novým věcem, ke kreativním záležitostem.

Ovlivní aktuální dění celkovou strategii CPI?

Díky tomu, že jsme diverzifikovaní a máme rezervu hotovosti, máme dobré výchozí podmínky pro to, abychom zajistili dobré fungování firmy. Věřím, že tato situace může přinést zajímavé akviziční příležitosti. Ale na to je ještě brzo.

Kdy nastane správný čas?

Je potřeba počkat do léta, podzimu. Pak vyhodnotíme, zda a jak dále investovat. Jestli to bude v Česku, v Berlíně nebo jinde. Naším primárním cílem je však stabilita firmy.

Kdo bude v problémech?