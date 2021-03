Doprava zboží z Asie se vázne | E15.cz

Přeprava zboží z Asie do Evropy nadále vázne kvůli velké poptávce a nedostatečné kapacitě lodí a přepravních kontejnerů. Plavidla totiž nyní zůstávají na cestách déle. Čekají zejména v amerických přístavech, kde se vykládka zdržuje kvůli nedostatku personálu a pandemickým opatřením, a nedostává se tak na Evropu. Čeští přepravci hovoří až o měsíčních zdrženích, obchodníci o nárůstu cen. Potíže a zdržování dopravy se navíc začíná přelévat z moře na koleje i do letectví.

Tuzemské spediční firmy připouštějí, že jejich zákazníci začínají být ze situace nervózní. „Zásilky se nám zpožďují až třeba o měsíc. Někteří klienti nemohou tak dlouho čekat a zkoušejí najít jiné varianty,“ říká Jan Poupa ze společnosti Star Shipping.

„Naštěstí ale většina zákazníků aktuální situaci chápe a ví, že to není selhání naší společnosti, ale globální problém,“ dodává. Problémy se už podle něj zdaleka netýkají jen námořní přepravy, ale snaha dostat zboží do Evropy alternativně v kombinaci s nedostatkem kontejnerů je přenesla i na železnici a do vzduchu.

Podobnou zkušenost má i představitel společnosti Multitrans, který si nepřál být jmenován. „Normálně trvá doprava z Číny po železnici zhruba dvacet dní. Teď se kvůli covidu a nedostatku personálu a kontejnerů přepravní čas prodlužuje na 35 až 40 dní, protože se patnáct až dvacet dní čeká na volné místo,“ uvedl. „Ceny dopravy tím pádem také stoupají, oproti loňskému létu šly o sedmdesát až osmdesát procent nahoru,“ podotkl.

Po moři stála podle lidí z branže v nejvypjatější době – na přelomu letošního ledna a února – přeprava dvanáctimetrového kontejneru až dvanáct tisíc dolarů, dříve to bylo i v řádu nižších tisíců. Nyní je ale přece jen o trochu nižší díky tomu, že čínské novoroční svátky a s nimi spojené uzavírky továren zmírnily tlak na dopravu.

Výpadek dodávek

Razantní zdražování přepravy pociťuje už od podzimu internetový prodejce Mall.cz. „Situace se zatím nelepší. Někteří dodavatelé již toto zdražení do cen promítli a od dalších máme signály, že od nich dostaneme nové ceníky,“ uvádí mluvčí společnosti Pavla Hobíková.

„S velkou pravděpodobností se to bude týkat všech kategorií napříč sortimentem. Především půjde o monitory, tiskárny a notebooky, kde je i nadále problém v nedostatku čipů,“ dodala. O kolik ceny od dodavatelů či přímo na pultě stoupají či stoupnou, neuvedla.

Zpoždění dodávek způsobené nedostatkem přepravních kontejnerů registrují i v Datartu. „Aktuálně způsobují problémy výpadky některých modelů vysavačů v nabídce. Zvýšení nákladů na dopravu v tuto chvíli kompenzuje výrobce, nicméně možné zdražení zboží na českém trhu nelze do budoucna vyloučit,“ sdělila mluvčí Datartu Eva Kočicová.

Komplikace hlásí i Alza, podle které byly ceny námořní dopravy na začátku letošního roku 2021 čtyřikrát vyšší než loni touto dobou. „Kvůli nedostatku kapacit se mezinárodní doprava zpomalila jako celek, a to jak letecká, tak námořní i železniční,“ podotkla mluvčí Alzy Daniela Chovancová. Kupříkladu letecká přeprava, která standardně zabere šest dní, se podle ní protahuje i na dva týdny. U námořní hovoří o zhruba dvacetidenním zpoždění.

Nákupní šílenství

Přetrvávající krize v dopravě má několik příčin. Základní je, že při prodlužování trvání cest se lodě a kontejnery jednoduše nestíhají vracet. „Naše největší obavy momentálně souvisejí s tím, že na trhu nemáme žádné záložní lodě,“ řekl minulý týden Deutsche Welle Nils Haupt z přepravní společnosti Hapag-Lloyd. „Používají se všechny lodě schopné přepravovat kontejnery, co zrovna nejsou v opravě. Nejsou ani náhradní kontejnery,“ dodal.

Podle něj nebylo odvětví připravené na tak rychlé a razantní obnovení poptávky, které nastalo ve třetím čtvrtletí minulého roku. Domnívá se, že za velkým zájmem je zvýšený nákup zboží do domácností – kromě elektroniky kupříkladu nábytku či sportovní výbavy.

Někteří lidé z oboru tvrdí, že zejména Spojené státy se vrhly na nákupy v Číně, avšak americké přístavy kvůli komplikacím s koronavirem nestíhají zboží odbavovat. V Los Angeles kupříkladu lodě čekají deset dní, než jsou vůbec vpuštěny do přístavu. Nákaza zasáhla i zaměstnance na lodích, do izolace často míří celé posádky.

„Hodně majitelů lodí v posledních letech také vyřadilo z provozu mnoho starých plavidel," vysvětlil Deutsche Welle Burkhard Lemper z Ústavu pro přepravní ekonomiku a logistiku další důvod problémů. V pandemii rejdaři váhali, zda mají pořizovat nové lodě, a ti, co objednali, často čekají na vyřízení zakázek déle.

Návrat do Evropy

List Financial Times tento týden informoval, že v důsledku vysokých cen tranzitu skončili už někteří čínští producenti textilu. Velké společnosti z odvětví logistiky podle něj vesměs tvrdí, že úleva kolem čínských svátků nebyla dostatečná, a nevěří, že se celková situace zlepší dřív než v létě.

Čeští experti z branže uvádějí, že pokud budou problémy s mezinárodní dopravou přetrvávat, může to mít několik dopadů. Postiženi jsou zejména dovozci levného zboží, u něhož doprava převyšuje jeho hodnotu. Těm se může dovoz zcela přestat vyplácet. Část výrobců a prodejců se může začít více orientovat na evropské zboží, které je sice dražší, ale při vysokých cenách za převoz z Asie se jeho hendikep srovná.