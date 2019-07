EasyJet otevře leteckou linku z Prahy do Ženevy | E15.cz

Letecká společnost easyJet bude od listopadu létat třikrát týdně mezi Prahou a Ženevou. Spojení by mohlo využít až 48 tisíc cestujících za rok v obou směrech. Oznámilo to Letiště Praha.

Dopravce na celoroční linku do druhého největšího švýcarského města nasadí letadlo typu Airbus A320 v konfiguraci pro 180 cestujících. Létat bude vždy v pondělí, středu a pátek. EasyJet zároveň s novou linkou do Prahy oznámil, že bude ze Ženevy létat také do jordánské Aqaby.

Z Prahy do Ženevy v současnosti létá letecká společnost Swiss. Během letního letového řádu nabízí spojení až pětkrát týdně.

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se i počet vzletů a přistání, který vzrostl téměř o pět procent na 155 530 pohybů.