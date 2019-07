Nové letiště pro Peking je hotové, časem má být největší na světě. Podívejte se | E15.cz

Čína dokončila stavbu mezinárodního letiště Ta-sing nedaleko od Pekingu, jeho ostrý provoz odstartuje na konci září. Státní agentura Nová Čína uvedla, že letiště se má stát stěžejním dopravním uzlem pro mezinárodní lety a podpořit Čínu na cestě za tím, aby se do roku 2020 stala největším světovým trhem civilního letectví. Po otevření má Ta-sing nahradit pekingské letiště Nan-jüan.

Očekává se, že letiště bude do roku 2025 dosahovat kapacity 72 milionů pasažérů ročně, do roku 2040 má pak jeho kapacita vzrůst až na rovných sto milionů, čímž by překonalo nejrušnější letiště světa v americké Atlantě.

Už teď ale Ta-sing drží několik prvenství. „Jedná se o největší integrovaný dopravní uzel na světě. Budova terminálu je navíc největší bezešvou ocelovou konstrukcí,“ řekl podle Nová Čína ředitel letiště Paj Cheng-chung. Aby si cestující před odletem mohli naplno užít čínskou kulturu, je odletová hala ozdobena pěti venkovními zahradami – hedvábnou, čajovou, porcelánovou, venkovskou a čínskou.

Nová letecká spojení s pekingským letištěm už podle serveru Travel Daily oznámil finský dopravce Finnair. „Díky novým letům nabídneme ještě lepší spojení mezi Pekingem a stovkou našich evropských destinací. Nové mezinárodní letiště Ta-sing bude klíčovým centrem cestování a našim zákazníkům poslouží dobře,“ řekl obchodní ředitel finské společnosti Olé Orvér.

Ta-sing, jehož výstavba začala v roce 2013, se nachází zhruba 46 kilometrů jižně od centra Pekingu a bylo navrženo tak, aby snížilo tlak, který v současnosti leží na přeplněném Pekingském mezinárodním letišti. S centrem Pekingu spojuje Ta-sing podzemní dráha. Okolo letiště vznikne ekonomická zóna o rozloze 150 kilometrů čtverečních, která má časem nabídnout i nemocnice a další služby.

Autorem letiště je světoznámé studio zesnulé architektky Zahy Hadidové, které se mimo jiné podílí i na projektu revitalizace okolí pražského Masarykova nádraží.