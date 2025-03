Hongkongská skupina prodává skupině investorů své dceřiné společnosti Hutchison Port Holdings a Hutchison Port Group Holdings. Ty provozují 43 přístavů ve 23 zemích. Dohoda se týká i kontejnerových přístavů Cristóbal a Balboa, které se nachází na obou koncích Panamského průplavu. Obchod se však netýká přístavů v Číně či Hongkongu.

Transakci ještě musí posoudit panamská vláda, která ji zatím nekomentovala. Hodnotu dohody agentura AP odhaduje dohromady na 23 miliard dolarů (545,5 miliardy korun).

Trump hrozí Panamě

Americký prezident Trump pohrozil Panamě ekonomickým i vojenským tlakem kvůli údajnému rostoucímu čínskému vlivu v řízení Panamského průplavu. Panamská vláda však odmítla, že by Čína přímo ovlivňovala správu průplavu. „Chtěl bych zdůraznit, že transakce je čistě obchodní a nijak nesouvisí s nedávnými politickými zprávami,“ uvedl jeden z ředitelů společnosti CK Hutchison Holding Frank Sixt.

O „světové transakci mezi soukromými firmami“ mluví v prohlášení i panamská vláda. Podle ní hlavním důvodem dohody jsou „vzájemné výhody“ podniků zapojených do obchodu.

Panama převzala průplav do své správy v roce 1999. Spojené státy infrastrukturu před více než 100 lety postavily a do konce 90. let ji i přímo spravovaly.