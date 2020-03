Koronavirus zametl s akciemi aerolinek | E15.cz

Letecká doprava patří k odvětvím, která nejvíce zasáhla epidemie koronaviru. Aerolinky, které musely buď z nařízení vlád, nebo kvůli propadu poptávky zastavit provoz na mnoha linkách, čeká náročný rok. Akcie odepisují v posledních týdnech desítky procent. To nejhorší přitom letecké společnosti teprve očekávají.

Ani ne před dvěma měsíci byly akcie letecké společnosti Air Canada na vrcholu. Za loňský rok posílily o 87 procent, a staly se tak nejrychleji rostoucím akciovým titulem mezi leteckými společnostmi. Růst pokračoval i na začátku ledna, ale pak přišel zlom. Od 13. ledna titul na burze v Torontu odepsal přes 33 procent hodnoty.

Strmý pád Air Canada není výjimečný. Evropská jednička podle počtu přepravených cestujících, irský Ryanair, na burze padá od prvního únorového týdne, akcie zlevnily už o čtvrtinu. Podobný pokles zaznamenaly také cenné papíry Lufthansy, Air France-KLM či amerických dopravců.

Obzvláště silně zasáhl pokles poptávky a uzavírání linek do ohnisek nákazy společnost American Airlines. Nejzadluženější z velkých amerických aerolinek, které navíc silně poškozuje krize kolem Boeingu 737 MAX, za uplynulé dva týdny ztratily 38 procent hodnoty.

Zástupci evropských aerolinek na konferenci sdružení Airlines for Europe uvedli, že to nejhorší mají ještě před sebou. Pokud se ale situace bude vyvíjet podobně jako před několika týdny v Asii, měla by se poptávka během několika týdnů stabilizovat, očekávají aerolinky.

Akciové propady však nelze přičítat jen koronaviru. „Ke zpomalení poptávky docházelo už na konci loňského roku, koronavirus to jen urychlil. Situace je podobná jako během finanční krize v letech 2008 až 2009,“ uvedl partner pro korporátní finance společnosti EY Petr Kováč, který se věnuje letecké dopravě.

První zveřejněné výsledky hospodaření potvrzují, že loňský rok nepatřil k nejlepším. Společnosti Air France-KLM loni klesl provozní zisk o 18,8 procenta na 1,14 miliardy eur. O 5,7 procenta klesl i provozní zisk International Airlines Group sdružující letecké společnosti British Airways, Iberia či Aer Lingus.

Mezinárodní asociace aerolinek IATA ve své předpovědi z 20. února, tedy ještě předtím, než začaly evropské státy přijímat opatření proti šíření koronaviru z Itálie, odhadla, že globální poptávka letos klesne o 0,6 procenta. Prosincová prognóza přitom počítala s růstem zájmu o 4,1 procenta. Aktuální predikce ale platí pouze v případě, že výraznější propad poptávky zasáhne jen na trhy navázané na Čínu.

„Pokud epidemie více postihne asijsko-pacifické trhy, dopad na aerolinky z ostatních regionů bude větší,“ uvádí IATA. Prognóza navíc počítá s tím, že epidemie začne nejpozději v dubnu ustupovat. Pokud se tak nestane, může být ještě hůře. „Pro aerolinky to bude velmi těžký rok,“ uzavřel šéf IATA Alexandre de Juniac.