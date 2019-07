Kováčik končí po třech měsících ve funkci šéfa ŘSD, nahradí ho Mátl | E15.cz

„Pan Mátl pracuje na ŘSD patnáctým rokem a do detailu zná připravované stavby, ale hlavně všechna úzká místa jejich přípravy. Konzultovali jsme s ním i legislativní změny, které povedou k podstatnému zjednodušení a zrychlení přípravy staveb dálnic a silnic,“ uvedl Kremlík. Mátl by měl podle Kremlíka pokračovat v nastavené práci, která by měla vést k rychlému dokončení modernizace dálnice D1, dostavění dálniční sítě v Česku a výstavbě obchvatů měst a obcí.

Kováčik byl jmenován do čela ŘSD na začátku května, tři dny po nástupu Kremlíka do funkce ministra dopravy. Nový ministr si od něj sliboval především zintenzivnění a urychlení dopravní výstavby. Dalším jeho úkolem bylo také zefektivnění řízení dopravního provozu při krizových situacích. Kováčik předtím působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

V Česku je nyní rozestavěno téměř 40 dálnic a silnic první třídy. Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v provozu 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.