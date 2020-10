Porsche významně investuje do syntetických paliv | E15.cz

Klasický spalovací motor na benzín nebo naftu, či elektromotor nebo auto na vodík? To jsou více méně už nyní, nebo brzy nejspíš budou, konvenční způsoby toho, jak rozpohybovat vozidlo. Méně pozornosti se v honbě za ekologizací dopravy dosud věnovalo „třetí“ cestě, vývoji takzvaných syntetických paliv.

K tomuto trendu se nyní hlasitě přihlásilo Porsche. Německá značka v tom vidí jedno z řešení své budoucnosti. Do oblasti syntetických paliv, chcete-li e-paliv, teď firma výrazně investuje. Na konferenci webu TechCrunch s názvem Mobility to uvedl člen vedení automobilky Detlev von Platen.

„Nová regulace se na nás valí ze všech míst světa, z Kalifornie, z Evropy i z Číny. A vývoj e-paliv pro klasické spalovací motory může být cestou, jak zlevnit výrobu klasických aut. Protože jinak se auta, jak je známe dnes, brzy stanou dražšími než třeba elektromobily,“ říká von Platen.

Alternativní paliva vznikají z oxidu uhličitého a vodíku. Při jejich výrobě je používána energie z obnovitelných zdrojů. Své programy v této oblasti má řada dalších německých automobilek, například Audi, nebo Volkswagen.

Deklarovaný vstup na tento trh ze strany Porsche může být nicméně výrazným posunem vpřed. Vozy této značky jsou výjimečné svou „dlouhověkostí“. Uvádí se, že až 70 procent vyrobených aut této značky je stále v provozu.

„Pracujeme i na industrializaci této technologie, na tom aby byla levnější. Zatím je dál zásadně dražší než používaný benzín a nafta. Je to každopádně něco, co může být i do budoucna platnou konkurencí elektroautům,“ dodává von Platen.