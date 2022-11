Kurýři v USA skoro nikdy neodbočují vlevo | E15.cz

Například Dodávky americké kurýrní služby United Parcel Service (UPS) neodbočují vlevo téměř nikdy. Díky tomu, že vždy odbočují vpravo – pokud není odbočení vlevo nevyhnutelné – ušetří dopravce ročně miliony litrů paliva a zabrání emisím odpovídajícím více než daceti tisícům osobních automobilů.

Proč neodbočovat vlevo?

V dnešní době pomáhají s plánováním tras počítače, respektive navigační software, jež je schopný zohlednit požadavek na co možná nejmenší počet odbočení. Praxe odbočit raději třikrát vpravo, než jednou vlevo se však ve Spojených státech začala uplatňovat již před několika desítkami let.

V USA považují odbočení vlevo za potenciálně nebezpečné a neekonomické. „Odbočující vlevo musí obvykle odbočovat proti proudu protijedoucích vozidel,“ vysvětluje autor knihy Traffic: Why we drive the way we do Tom Vanderbilt.

Pokud není na křižovatce vyhrazený samostatný světelný signál pro odbočení vlevo, dochází často k hromadění aut a s tím souvisejícím časovým prodlevám. Na druhou stranu zelená, vyhrazená pro odbočení vlevo, znamená zastavení všech ostatních účastníků silničního provozu na 30 až 45 sekund.

Nebezpečnost odbočení vlevo

Studie amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) o faktorech nehodovosti na křižovatkách ukazuje, že odbočování vlevo je jednou z hlavních „kritických přednehodových událostí“. Vyskytuje se u 22,2 procenta nehod, oproti 1,2 procenta u odbočování vpravo.

Přibližně 61 procent nehod, k nimž dojde při odbočování nebo přejezdu křižovatky, má spojitost odbočováním vlevo, oproti pouhým 3,1 procenta nehod při odbočování vpravo. Podle dalších údajů je také třikrát vyšší pravděpodobnost, že při odbočování vlevo dojde k usmrcení chodců než při odbočování vpravo.

Úspora paliva

„Odbočování vlevo je méně úsporné,“ říká ředitel řízení procesů UPS Jack Levis, „protože motor vašeho auta jede déle na volnoběh, což pro něj není dobré.“ Kurýrní služba se však odbočování vlevo nevyhýbá úplně. „Odbočujeme vlevo, ale ne tak, aby to bylo zbytečné. Nepotřebujeme jezdit celý den v kruhu tím, že budeme odbočovat pouze vpravo. Máme nástroje, které analyzují počet odbočení pro každou trasu, a dokážeme zjistit, kterým z nich je možné se vyhnout.“

Za tímto účelem si dopravce vytvořil vlastní mapy, které jsou podle něj přesnější než ty komerčně dostupné: „Dokážeme rozlišit důležitější odbočení vlevo od těch nedůležitých.“ Zatímco Mapy Google a jiné navigace ukazují nejpřímější, respektive nejrychlejší cestu k cíli, mapy UPS mají možnost některá odbočení penalizovat.

Software penalizuje nežádoucí odbočení vlevo tak, že k odhadovanému času jízdy přidá 20 sekund. V takovém případě může objíždění bloku a odbočování výhradně doprava dvacetisekundovou penalizaci kompenzovat. Absolvování delší trasy při zachování úspory času a paliva může znít protichůdně, ale praxe ukázala, že toho lze dosáhnout.

