Vánoce neexistují: lodě z Číny připlouvají poloprázdné, e-shopy v krizi, recese přichází | E15.cz

Přepravovaného zboží z Asie do Evropy ubývá - pro předvánoční období zcela nezvykle.

Přepravovaného zboží z Asie do Evropy v předvánoční sezoně přibývá, ceny dopravy rostou a e-shopy si mnou ruce: žádné z pravidel typických pro minulé roky nyní neplatí. Výrobků mířících do Evropy především z Číny totiž v posledních měsících ubývá. „Vánoční sezona, kterou v těchto měsících obvykle zažíváme, letos vůbec neexistuje,“ říká Martin Jukl, ředitel pro námořní a leteckou dopravu v logistické a přepravní společnosti DSV. Úbytek přepravovaného zboží je mimo jiné důsledkem také bezprecedentního vývoje tuzemského trhu e-commerce, který poprvé v historii zažívá setrvalý pokles.

„Zatímco od ledna do srpna ještě objem přepravovaného zboží z Asie do Evropy meziročně rostl, v závěrečné třetině roku už zažíváme útlum spojený s hrozící světovou recesí. Vytíženost jednotlivých přepravních lodí se aktuálně pohybuje okolo sedmdesáti procent. Ještě loni se přitom čekalo na volnou kapacitu i několik týdnů,“ připomíná Jukl.

Dánský námořní přepravce A.P. Moller-Maersk již dříve odhadnul, že kvůli zpomalování ekonomiky letos celosvětová poptávka po kontejnerech meziročně klesne o dvě až čtyři procenta. Akcie společnosti zatím v letošním roce vykázaly pokles o 36 procent.

Zatímco obvykle bývá současné období vrcholnou sezonou pro námořní obchod, nyní poptávka uvadá, což se projevuje i ve zlevňování kontejnerů. Jak upozornila agentura Bloomberg, náklady pojící se s přepravou zboží z Číny se snížily na nejnižší úroveň za více než dva roky. „Nejlevnější ceny námořních přeprav z bázových přístavů z Číny do Hamburku se v případě 40metrového kontejneru aktuálně pohybují pod hranicí tří tisíc dolarů, tedy zhruba 71 tisíc korun,“ dodává Jukl.

K důvodům zcela netypického vývoje v předvánočním období se řadí jak vysoký růst cen v Evropě, který oslabuje kupní sílu, tak i potíže s výrobou v Číně, jež byly způsobené koronavirovými uzávěrami.

„Poptávka v Evropě je nižší zejména kvůli inflaci a vysokým cenám energií, což se propisuje do dat o zahraničním obchodu a dopravě. Jelikož se velká část spotřebního zboží dováží z Asie do Evropy, pocítí to přepravci na nižších cenách,“ míní hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, podle kterého vyprazdňování kapacit v kontejnerech na trase Čína-Evropa signalizuje hrozící nástup ekonomické recese.

S bezprecedentním ochlazením poptávky se už potýkají například i tuzemské e-shopy. Ostatně celý trh e-commerce je vůbec poprvé ve své historii v poklesu. Prodeje klesají internetovým obchodům meziročně devět měsíců v řadě. Jak vyplynulo z analýzy společnosti Shopsys, která vyvíjí a spravuje e-shopy klientů, za první tři čtvrtletí byla e-commerce v meziročním poklesu až o třináct procent. Propad je částečně ovlivněn rekordními prodeji z minulých dvou let, k nimž obchodníkům pomohla pandemie, částečně i aktuálním poklesem poptávky.

„E-commerce po dvaceti letech růstu začala upadat a nyní se víceméně nachází v krizi,“ říká ředitel Shopsys Matěj Kapošváry. Přestože velké množství internetových obchodů čeká boj o přežití, výraznějšího zlevnění se ale zákazníci hned tak nedočkají. „Obchodníci mají plné sklady zboží, které bylo dovezeno v době, kdy byly ještě vysoké ceny za přepravy. V důsledku toho roste i cena za skladování, protože už není kam zboží ukládat,“ doplňuje Jukl z DSV. Data společnosti Sklady.cz to potvrzují.

Ceny za pronájem skladů dynamicky rostly celý letošní rok. Pronajmutí kapacity v nové velké hale v „áčkovém“ standardu se tak meziročně zdvojnásobily. „Před příchodem pandemie činily průměrné ceny kolem tří eur za metr čtvereční za měsíc, nyní jsme na dvojnásobku. Nejdražší sklady v Praze a blízkém okolí stojí i kolem 8,5 eur. V případě Brna kolem sedmi eur, Ostrava těží z většího množství kapacit a pohybuje se kolem šesti eur,“ popisuje ředitel firmy Sklady.cz Roman Kučera.

Volné kapacity v současnosti na trhu takřka nejsou. Řešením může být buď vyčkávání na výstavbu nových skladů, nebo spekulování na to, že se v prvním pololetí příštího roku část kapacit uvolní vzhledem k četným potížím obchodů. „Zatím se ale daří jakékoliv volné kapacity okamžitě obsazovat,“ dodává Kučera.

Jak dlouho se bude Česká republika a celá Evropa potýkat s hrozící hlubší recesí, bude podle Marka záviset především na vývoji cen energií. „A ty v dohledné době nižší nebudou. Klíčové bude, jak se Evropě podaří zajistit dodávky energií na příští zimu,“ zdůrazňuje ekonom.

„Zatím se situace stabilizovala díky příznivému počasí. Absence ruského plynu a vazba cen plynu na ceny elektřiny ale stále platí. I když se ceny stabilizovaly, pořád jsou násobně vyšší, než bývaly,“ konstatuje Marek. Dopad na inflaci, poptávku a hospodářský růst tak může trvat několik čtvrtletí, ale i let.