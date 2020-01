Letiště postaví novou odbavovací plochu a přesune pojezdovou trať | E15.cz

Stavby jsou součástí plánovaného rozšíření druhého terminálu a vybudování nové paralelní dráhy. Letiště nyní vyhlásilo veřejnou soutěž, v případě jejího hladkého postupu by stavba měla začít letos v červnu a skončit by měla být v květnu 2022. Sdělil mluvčí letiště Roman Pacvoň.

"Realizace obou projektů přispěje k efektivnějšímu odbavení letadel s ohledem na rostoucí letecký provoz a ke zvýšení úrovně provozní bezpečnosti při odbavení širokotrupých letadel v oblasti JIH," uvedl mluvčí.

Přesunutá pojezdová dráha s označením TWY R (Romeo) bude do zprovoznění nové paralelní dráhy fungovat jako pojezdová dráha na vzletovou a přistávací trať 12/30. Poté se podle Pacvoně stane důležitou součástí celého nového systému pojezdových drah v jižní oblasti letiště.

Rozšíří se tak odbavovací plocha v areálu starého ruzyňského letiště, které v současnosti slouží primárně pro odbavení privátních letů. Hlavní části projektu je přestavba letadlových stání.

Místo dosavadních celkem devíti letadlových stání vznikne šest nových pro menší letadla (například Gulfstream 550, Falcon 900 nebo Embraer 195), které bude možné využít rovněž alternativně jako tři stání pro větší osobní letadla z pravidelných linek (například Airbus A320/321 nebo Boeing B737-800). Vedle toho zde vznikne také jedno stání pro velká širokotrupá letadla, včetně Boeingu 747 Jumbo.

Plocha tak podle mluvčího nabídne více možností pro odbavení větších letadel. "I nadále však počítáme s tím, že tato stání budou primárně používána pro odbavení privátních letů," podotkl.

Letiště tím pokračuje v dílčích projektech, které by měly postupně navýšit jeho kapacitu. Letiště loni odbavilo více než 17 milionů cestujících, čímž se ocitlo na hraně své kapacity.

Měla by ji zvýšit řada projektů. Mezi největší z nich patří rozšíření druhého terminálu do roku 2028, které by mělo stát přes 16 miliard korun. V roce 2025 by pak měla začít stavba nové paralelní dráhy. Po dostavbě těchto projektů by se kapacita letiště měla zvýšit na 23 milionů odbavených cestujících za rok.