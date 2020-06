Letiště Praha chce těžit ze státní pomoci Smartwings | E15.cz

Do velké hry o vyšší stovky milionů korun ve formě státní garance za komerční úvěr pro leteckou skupinu Smartwings vstoupilo Letiště Praha. Státní podnik předal ze své iniciativy ministerstvu dopravy návrhy podmínek, za kterých by státní pomoc česko-čínské společnosti Smartwings byla výhodná i pro největší české letiště.

Ruzyňské letiště v souvislosti s koronavirem přišlo o drtivou většinu pasažérů a ještě donedávna platilo, že také o veškeré dálkové linky. Příjmy od dopravců i cestujících se tak propadly na minimum. Také proto podnik, jehož stoprocentním akcionářem je ministerstvo financí, navrhl podmínky možné státní pomoci skupině Smartwings, do které patří i České aerolinie.

„Dostanou-li Smartwings podporu, musejí uhradit veškeré dluhy vůči letišti,“ řekl deníku E15 předseda představenstva letiště Václav Řehoř. Výši dluhů neupřesnil, ale z dokumentu ministerstva dopravy, jenž zveřejnila Česká televize, vyplývá, že na konci května činil dluh vůči letišti a jeho dceřiným firmám dvě stě milionů korun. Vedle Smartwings dluží letišti další aerolinky.

Kromě úhrady dluhu by se měl dopravce Smartwings, jehož spoluovládají podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik, stát zákazníkem dceřiných firem Letiště Praha – tedy platit za handlingové služby a opravy letadel. Tyto služby dnes poskytují společnosti Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics. „Podmínky jsou logické. Po dobu, kdy by Smartwings splácely půjčku, by využívaly služby letiště,“ dodal Řehoř.

Letiště zaslalo své návrhy ministerstvu dopravy. „Může takto postupovat, se stanoviskem se ministerstvo seznámilo,“ odpověděl na dotaz deníku E15 mluvčí dopravního rezortu František Jemelka. Zda stát zohlední podmínky v případné pomoci Smartwings, neuvedl. „Stát samozřejmě nemůže být jakkoli vázán stanoviskem, prosbou či žádostí akciové společnosti,“ připomněl.

Smartwings neuvedly, zda by podmínky přijaly. „Nebudeme žádné informace týkající se procesu poskytnutí podpory do jeho ukončení komentovat,“ uvedla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Pandemie koronaviru tvrdě dopadla na takřka všechny letecké dopravce. Části z nich finančně pomohly vlády. Ta česká zatím definitivní verdikt nevynesla, měla by tak ale učinit do konce června.

„Jsme připraveni na obě varianty, tedy že Smartwings zkrachují i nezkrachují. Nemůžeme čekat, co se stane s jedním z našich dopravců, natož pak s tak významným,“ dodal šéf letiště Řehoř.

Globální ztráta vyvolaná koronavirovou krizi může v letecké dopravě činit téměř dva biliony korun, uvedlo dříve Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu IATA. Pokud by mělo pravdu, letošek by se stal nejhorším rokem v dějinách letectví.