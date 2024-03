Největší české letiště načíná svou hlavní sezonu. Od 31. března zahájí letní letový řád, ve kterém nabídne cestujícím 167 destinací, do kterých se bude možné dopravit přímo z Prahy prostřednictvím 68 dopravců. Letiště Václava Havla získává nové pravidelně operované přímé lety do Astany, Brindisi, Dubaj World Central, East Midlands, Florencie, Izmiru, La Palmy, Ponta Delgady, Poznaně, Tallinu, Taškentu a Verony.

Nejvíce měst (celkem 23) přímo dostupných z Prahy se nachází ve Španělsku, následují Itálie a Řecko s dvaceti destinacemi a Spojené království s 12.

„Prioritou dalšího rozvoje leteckých spojení nadále zůstávají dálkové linky do Asie a Severní Ameriky. Konkrétně jednáme s dopravci o pravidelných spojeních s Hanojí, Pekingem, Dillí, Bangkokem nebo New Yorkem. Všechny tyto destinace mají svůj obchodní potenciál nejen v případě příjezdového cestovního ruchu, ale jsou zajímavé i z pohledu dovolenkového segmentu, přepravy zboží a poptávky obchodní klientely,“ uvedl předseda představenstva letiště Jiří Pos.

Oproti období před příchodem pandemie v roce 2020 však letiště nabízí cestujícím méně dálkových destinací. Stále chybí například některá dálková spojení s Čínou nebo Severní Amerikou. V současné době je v provozu pouze sezónní linka do New Yorku. Kromě těchto destinací letištní vyjednavači usilují také o nová spojení do Pekingu, Šanghaje nebo Dillí.

Frekvenci některých letů v létě navýší i stávající dopravci, například do Londýna povede až 93 letů týdně, do Antalye 59 spojení, do Paříže to bude až 57 letů. Více linek také povede do Barcelony, Osla či Kodaně. Lety přidává i Qatar Airways u spojení do Dauhá, významného přestupního bodu na cestách nejen do Asie.

Šéf letiště přiznal, že se v současné době nesnadno plánují kapacity, které musí mít letiště nachystané. Původně letiště počítalo pro letošní rok s necelými 15 miliony odbavených cestujících, v lednu už vzhledem k většímu apetitu aerolinek plánovalo, že tuto hranici překročí. Nyní kalkuluje se šestnácti miliony cestujících. Obtížné plánování vysvětluje mimo jiné opožděnými dodávkami letadel aerolinkám.

Pokud se aktuální predikce naplní, letiště dosáhne zhruba devadesáti procent odbavených cestujících z rekordního roku 2019, posledního před příchodem pandemie. „Nicméně nám kvůli válce na Ukrajině stále chybí přes jeden a půl milionu cestujících a šestnáct destinací z Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Ty aktuálně nejsou provozované,“ uvedl na tiskové konferenci Jiří Vyskoč, ředitel leteckého obchodu. Vyšší množství cestujících mělo významně zlepšit hospodářské výsledky za loňský rok, které letiště zveřejní v příštích týdnech.

Rostoucí poptávka po letecké dopravě se projevuje také na příchodu úplně nových dopravců do Prahy. V letní sezoně se představí například Qanot Sharq Airlines na letech do Taškentu, SCAT Airlines na letech do Astany, FlyOne na spojení s Kišiněvem, Arkia na letech do Tel Avivu a KM Malta.

I na letech do těchto destinací si cestující patrně připlatí za letenky. Letiště totiž s letním letovým řádem zvyšuje poplatky za odlétajícího cestujícího. Celkem jde o navýšení v průměru o pět procent na necelých 700 korun.

VIDEO: Na co máte nárok při zrušení nebo zpoždění letu?