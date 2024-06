Lety nad Evropou nabírají zpoždění, nejhůř je na tom Turecko. Problémy se týkají i Čechů

Letecké spoje nad Evropou nabírají v posledních dnech stále častěji zpoždění, největší problémy vznikají na spojích do Turecka. Vliv to má i na české dopravce a letiště, aerolinky Smartwings jen během soboty zaznamenaly zpoždění všech 30 svých letů z a do Turecka.

Zpožděné přílety i odlety na linkách do těchto destinací eviduje i pražské letiště. To má navíc nyní výpadky systému pasové kontroly na prvním terminálu, což zpomaluje odbavení cestujících. Vyplývá to z informací Smartwings a Letiště Praha pro ČTK.

„Vzhledem k silné regulaci vzdušného prostoru ze strany evropského orgánu řízení letového provozu Eurocontrol dochází v současné době u nadprůměrného množství letů ke zpožděním, která jsou mimo naši kontrolu. Největší problémy zaznamenáváme ve vzdušném prostoru Turecka, kde jen během soboty 29. června došlo ke zpoždění všech 30 našich letů,“ uvedla dnes mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Připomněla, že jde o potíže, které dopravce nemůže ovlivnit, a doporučila proto cestujícím, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím o svém letu na letištích.

Zpoždění se kvůli tomu přesouvají i na pražské letiště. „Mohu potvrdit, že zaznamenáváme vliv přetíženosti řízení letového provozu zejména v Turecku na přílety a odlety na Letišti Václava Havla Praha,“ řekla ředitelka komunikace Letiště Praha Eva Krejčí.

Kromě toho navíc letiště v současné době trápí výpadky systému pasové kontroly v Terminálu 1, což brzdí rychlost odbavení, upozornila dále Krejčí.

Dnes ráno zatím podle přehledu letového provozu na pražském letišti odlétá většina spojů včas.

Na pražském letišti je v současnosti v provozu sedm přímých linek do Turecka. Míří do Antalye, Istanbulu a Izmiru. Smartwings mají dvě pravidelné linky z Prahy do Antalye a Izmiru, kromě hlavního města provozují do Turecka také lety z Brna nebo Ostravy.