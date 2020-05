Lítačka propojí MHD s taxíky, koly i parkovišti, investuje miliony. | E15.cz

„Pilotní projekt pro veřejné testování rozšířených funkcionalit plánujeme na jaře 2021,“ uvedl mluvčí firmy Operátor ICT Petr Habáň.

Změna by se v budoucnu mohla týkat více než tří set tisíc lidí, kteří měsíčně přes aplikaci dopravní spojení v Praze a ve Středočeském kraji vyhledávají.

Operátor ICT už vyjednává s provozovateli služeb o jejich zapojení do aplikace a o budoucím obchodním modelu.

Ve hře jsou dvě varianty. Buď by cestující platili zvlášť za MHD skrze Lítačku a zvlášť taxislužbám. „Pokud by se u dopravce prokázali Lítačkou, mohli by dostat slevu – právě ta by měla cestující motivovat k používání rozšířeného vyhledávání,“ míní Habáň.

„V úvahu připadá ale i systém jednotné platby, kdy by měl cestující na kartě Lítačka kupon pro MHD a zvlášť předplatné pro služby soukromých dopravců,“ dodal Habáň.

„O napojení do Lítačky máme zájem, jednáme. Buď by zákazníka přivedla Lítačka a měla větší podíl z příjmu, anebo by se jednalo o našeho stálého klienta a náš podíl by mohl být větší,“ uvedl ředitel alternativní taxi služby Liftago Ondřej Krátký.

Varuje ale před možným odlivem cestujících z MHD do taxíků. „Některá podobná partnerství v zahraničí k tomu vedla. Systém nastavme tak, aby sloužil jako doplněk k MHD,” nabádá.

Rozhovorů s Operátorem ICT se účastní i regionální manažer konkurenčního Boltu Roman Sysel. „Nevím, jestli se připojíme. Do těchto inovací investují firmy typu Google výrazně více a dělají je lépe. Nemyslím si, že by mělo město takto vyhazovat peníze,” podotýká Sysel s tím, že ICT odhadovaných deset milionů nebude konečný účet.

Bolt samotný vyvíjí obnobnou aplikaci. „Od žádných konkurenčních dopravců, jejichž služby nabídne aplikace uživatelům, ale peníze chtít nebudeme,“ tvrdí Sysel.

Debat s ICT se účastní i provozovatel sdílených koloběžek Lime. „Diskuse je většinou koncepční a týká se technických parametrů. Usilujeme o co nejlepší dopravu ve městech a integrace s veřejnou dopravou má z našeho pohledu smysl,“ uvedla mluvčí Lime Darya Skobeleva.

Do poloviny letošního roku chce Operátor ICT spustit také obdobu Lítačky pro turisty. Karta jim má zajistit přepravu v MHD i vstup do historických památek. Podobná karta už déle funguje například v Olomouckém kraji nebo v řadě světových metropolí.