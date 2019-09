Mattoni dál bojuje se státem o reklamní orlice | E15.cz

Na přeměně orlic v umělecké artefakty spolupracuje nápojář s tuzemskými umělci. Šest obřích opeřenců už novou podobu získalo a další to čeká. „Příprava každého projektu, povolení úřadů, úprava statusu na umělecké dílo, výběr motivu a samotná realizace přeměny vyžadují dlouhý čas,“ poznamenala PR manažerka Mattoni 1873 Andrea Brožová. Výši investice neupřesnila. „Zdemolovat je by nás ve skutečnosti vyšlo levněji,“ uvedl pro deník E15 šéf skupiny Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Přeměna podle nápojáře vyhoví přísným pravidlům. „Orlice se z reklamních poutačů změnily na umělecké dílo stojící ve volné krajině. Nesou nyní výtvarný a ryze nekomerční motiv nespojený s žádnou firmou. Proto vyhovují všem požadavkům platného zákona o pozemních komunikacích,“ dodala Brožová.

Ministerstvo dopravy na to má odlišný názor. „Podél dálnic a silnic první třídy nesmí stát v ochranném pásmu silnice nebo dálnice mimo obec žádné reklamní zařízení,“ uvedla mluvčí rezortu Lenka Rezková. Jedinou výjimkou podle ní může být označení provozovny, která se nachází do dvou set metrů od poutače. Za porušení hrozí pokuta do 300 tisíc korun.

K případu, že by už billboard nebyl komerční prezentací firmy, sdělila Rezková toto: „Pokud jsou poutače Mattoni v ochranném pásmu u dálnic nebo silnic první třídy, provozovatel je nadále povinen je odstranit.“ Po dvou letech platnosti příslušné novely zákona bylo podle ministerstva odstraněno z okolí dálnic 1118 billboardů. Přesný počet nelegálních zařízení však není možné určit.

