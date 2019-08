Mattoni si musí od akvizic oddechnout, říká šéf skupiny Alessandro Pasquale | E15.cz

Prozradíte cenu srbské akvizice, alespoň řádově?

Nemůžu. Jsme vázáni smlouvou, že to nebudeme sdělovat.

Patří k nejdražším?

Ano. Nejdražší ze všech ale není.

Jak máte rozdělené podíly s PepsiCo?

Máme většinu. Ale kolik přesně, neřeknu.

Plánujete některé české značky představit v Srbsku a naopak?

Jsou srbské značky, které by mohly být zajímavé v České republice, a české, které by mohly být zajímavé v Srbsku.

Které jsou vhodnými kandidáty?

Je jich mnoho, ale největší smysl dává energetický nápoj, který je v Srbsku velmi úspěšný a který nemáme ve svém portfoliu. (Srbská společnost Knjaz Miloš má v portofliu energetický nápoj Guarana - pozn. aut.) Z českých značek je fantastický produkt Magnesia.

Čím je pro vás Srbsko zajímavé?

Celý tamní region je velmi slibný. Existuje tam mnoho možností pro rozvoj a je to dobré místo pro investice. Před dvěma lety jsme přidali do portfolila společnost v Bulharsku. Proto je pro nás toto rozšíření přirozené.

Plánujete tedy další transakce na Balkáně? Jaké?

Ano, ale v tuto chvíli není nic aktuální. Musíme si trochu oddechnout. V poslední době jsme uskutečnili několik velkých akvizic najednou, loni jsme koupili pobočky PepsiCo (slovenskou, maďarskou, českou - pozn. aut.). Musíme chvíli počkat, až se všechno ustálí.

Jste spokojený se spoluprací s PepsiCo, bude pokračovat třeba v podobě dalších obchodů?

Jsem velmi spokojený. Proto jsme také spolufinancovali akvizici v Srbsku. Ohledně dalších obchodů se uvidí, je to případ od případu.

Tuzemským tématem je zálohový systém na PET lahve, ke kterému se odmítavě staví ministerstvo životního prostředí. Co říkáte jeho argumentaci a jaký očekáváte vývoj?

Nerozumím tomu. Studie, o kterou se ministerstvo opírá, je směšná a postrádá vědecký základ. Je založená pouze na dojmech. Nemohu uvěřit, že se stát takto rozhoduje. Životní prostředí je přece číslem jedna a mělo by být prioritou pro každého. Nevadí mi, když neuspějeme, pokud bude důvod. Ale pokud bude ten důvod jen vybájený, tak to nemohu přijmout. Ale nevzdávám se, nebojte se.

Některé podniky propojují své aktivity se sportovními aktivitami jako producent Bílinské kyselky BHMW a Head. Zvažujete to také?

V tomto případě by spíše sportovní značka profitovala z nás, protože my jsme silnější. Tedy proč to dělat? My to nepotřebujeme.