Tomu kupuje Coca-Cola HBC | E15.cz

Cenu společnost odmítla sdělit, stejně tak prodávající skupina Mattoni 1873, která je českou nápojářskou jedničkou. „Akvizice je součástí rekordních investic do našeho byznysu v Česku, které začaly v roce 2017 a jejichž objem by měl během čtyř let přesáhnout dvě miliardy korun,“ uvedl pouze ředitel vnějších vztahů české Coca-Coly Petr Jonák. Nápojář si od akvizice slibuje především rozšíření portfolia, do něhož patří značky Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley nebo Cappy.

„Připojení dalšího výrobního závodu v České republice je v souladu se strategií posilovat lokálnost našeho byznysu,“ doplnila generální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić. Firma provozuje výrobní závod v pražských Kyjích.

Prodej Tomy patří k podmínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které úřad stanovil pro spojení skupiny Mattoni 1873 a české pobočky nápojáře PepsiCo. Skupina dále musela převést pod Tomu výrobu ledového čaje Dobrá voda. „Splnění všech závazků úřad potvrdí poté, co obdrží od společnosti Karlovarské minerální vody (součást skupiny Mattoni 1873 - pozn. aut.) sdělení o tom, jakým způsobem byly závazky vypořádány,“ uvedl tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Akvizici Tomy už antimonopolní úřad podle Coca-Coly schvalovat nemusí. „Schválení nebylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z antimonopolních důvodů požadováno. Coca-Cola již byla ÚOHS uznána za vhodného kupujícího,“ uvedl mluvčí Jonák. „Coca Cola si musí vyhodnotit, zda fúze splňuje obratová kritéria daná zákonem o ochraně hospodářské soutěže, a pokud ano, tak musí podat příslušnou notifikaci k ÚOHS,“ upozornil mluvčí úřadu Švanda.

Výběr Coca-Coly jako nového majitele Tomy skupina Mattoni 1873 na dotazy deníku E15 nezdůvodnila. „Nešlo nám o to maximalizovat zisk. Museli jsme se ujistit, že to bude provedeno včas. A bude to někdo, koho bude ÚOHS schopen přijmout a kdo Tomě zajistí budoucnost,“ uvedl dříve pro E15 generální ředitel skupiny Alessandro Pasquale s tím, že vážní zájemci byli tři.

Pořadí hlavních hráčů na českém trhu s nápoji prodej Tomy podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy nezmění. „Například tržní podíl spojeného podniku Mattoni 1873 a PepsiCo na trhu s neochucenými vodami, na němž se ročně prodá zhruba 420 tisíc litrů daných nápojů, by nebýt prodeje Tomy činil zhruba sedmdesát procent. Podíl Coca-Coly před akvizicí Tomy přitom činil jen kolem deseti procent,“ uvedl Kovanda.