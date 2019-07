Ministr Brabec chce nové obchvaty bez poplatků, aby snížil emise | E15.cz

Zrušení povinnosti dálničních známek na obchvatech, vyšší poplatky za vjezd do částí měst a nové obchvaty by podle ministerstva životního prostředí měly přispět ke snížení emisí a splnění evropského závazku do roku 2030. Vyplývá to z návrhu aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE), který rezort Richarda Brabce (ANO) zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Připomínková místa mají deset dní na zaslání svých komentářů, veřejnost může poznatky zasílat do 17. července.