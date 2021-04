Místo peněz nabídne Smartwings za letenky ČSA vouchery | E15.cz

Letecká společnost Smartwings nabídne cestujícím, kteří si u dceřiného dopravce ČSA koupili letenku na let Smartwings a ten byl následně kvůli pandemii zrušen, náhradní poukaz na jakýkoliv jiný let aerolinek. Voucher bude ve stejné hodnotě jako nevyužitá letenka. Platby za tyto letenky Smartwings vracet nebudou.

Cestující s nevyužitými letenkami koupenými přes ČSA zároveň mohou dál žádat o vrácení platby, žádost však mohou uplatnit právě u ČSA. Ty jsou však nyní v insolvenci.

Výměna bude možná u letenek, které dosud cestující nevyužili. Cestující budou muset žádost podat do konce letošního července, Smartwings jim následně vydá elektronický voucher. Poukaz bude ve stejné hodnotě jako původní letenka s platností na 12 měsíců na jakýkoliv z pravidelných letů Smartwings.

Žádost o vrácení platby je nadále možné podat u prodejců původní letenky. To znamená, že pokud byly původním prodejcem ČSA, musí cestující zažádat o vrácení platby právě u nich. V takovém případě se však vrácení bude řídit pravidly aktuálního insolvenčního řízení, protože ČSA jsou v současnosti v úpadku.

Letečtí dopravci Smartwings a ČSA, kteří patří do jedné skupiny, plánují během letní sezóny létat z českých letišť do 74 destinací v Řecku, Španělsku, Itálii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Izraeli, Egyptě, Turecku, Tunisku, SAE, Kapverdách, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Rusku, Maltě, Ukrajině či Islandu. Do 49 destinací budou směřovat pravidelné linky Smartwings a ČSA, do dalších 25 destinací budou na charterových letech. Vedle toho budou aerolinky létat ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech.

Smartwings i ČSA se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Smartwings od závěru března čerpají úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze zajistí čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun. Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu.

Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun, z toho miliardu v rámci neproplacených nebo neprojetých letenek cestujících a zbytek pak společnost dluží dodavatelům. Podle firmy je cílem reorganizace společnosti její záchrana.