Letoví dispečeři zdraží aerolinkám navigaci, ceny letenek mohou růst | E15.cz

Úbytek letadel na obloze tvrdě dopadá také na evropské podniky letových dispečerů. Ztráta státního podniku Řízení letového provozu loni přesáhla miliardu korun a podobně si vedly zahraniční podniky. Zahojit se evropští dispečeři chtějí na aerolinkách, který zdraží služby o nižší desítky procent. Pro ŘLP by to znamenalo stamiliony korun ročně navíc, pro některé dopravce nutnost zdražit část letenek.

S výrazným zdražením poplatků ve všech unijních zemích počítá výkonnostní plán Komise pro jednotné nebe, jejímiž členy jsou zástupci všech zemí EU. Plánování v orgánu, který spadá pod Evropskou komisi, se za Česko účastní šéf ŘLP Jan Klas.

„Ceny, které dnes platí aerolinky dispečerům v Evropě, mají podle plánu vzrůst o nižší desítky procent,“ říká Klas. „Dopravcům se to nelíbí. Byť poplatky představují pod pět procent jejich nákladů, vzhledem ke konkurenci to mohou být právě ta procenta, která rozhodnou, zda budou v zisku, nebo ne,“ dodává Klas. O konečné podobě plánu, jenž začne platit od roku 2023, ještě bude komise jednat, Klas ale vzhledem k dosavadnímu vývoji nepředpokládá výraznější změny.

Hospodářské výsledky za loňský rok zatím ŘLP nezveřejnilo, v roce 2019 za letové navigační služby utržilo tři miliardy korun a dalších 652 milionů za letištní a přibližovací služby. Podle Klase by proto zdražení poplatků přineslo českému podniku řádově stamiliony ročně navíc.

Pro letecké společnosti je zdražení velmi špatná zpráva. Zatímco na asijském nebo americkém kontinentu se již podařilo provoz alespoň částečně „rozlétat“, nad starým kontinentem jej dál významně omezují restrikce jednotlivých států v podobě povinných karantén či předletových testů. Kondice dopravců je tak velmi oslabená.

Výše poplatku, který platí dopravci letovým dispečerům, závisí na typu letadla, jeho hmotnosti, délce letu přes dané území i na tom, zda jím pouze prolétá, nebo i přistává. Pokud například největší dopravní letadlo světa Airbus A380 o vzletové hmotnosti 550 tun uletí čtyři sta kilometrů v českém vzdušném prostoru, zaplatí teď zhruba patnáct tisíc korun. V případě přistání nejčastěji používaného Boeingu 737 o vzletové hmotností 79 tun na letištích v Praze, Brně, Ostravě nebo Karlových Varech platí dopravci 9300 korun, uvádí ŘLP.

„Roční náklady společnosti Smartwings za navigační služby evropských podniků letových dispečerů se v roce 2019 pohybovaly v řádu vyšších stovek milionů,“ uvádí Vladimíra Dufková, mluvčí skupiny Smartwings, kam patří i České aerolinie. „Zdražení služeb znamená pro dopravce zvýšení nákladů, které musí někde promítnout,“ uvedla k dopadu opatření na ceny letenek.

Stejně jako mnoho dalších leteckých dopravců, ani Smartwings a ČSA nezastihne zdražování letových dispečerů v dobré kondici. Přežití Smartwings umožnila státem garantovaná dvoumiliardová půjčka od čtveřice tuzemských bank, ČSA jsou kvůli dluhům stále v úpadku.

Zdražení letenek ale nemusí být nutně plošné, nejdražší jsou pro dopravce palivo, letadlo, personál a letištní poplatky, připomíná odborník na letectví Jakub Habarta ze společnosti Deloitte. „I v současné situaci se projeví velká konkurence na trhu, která bude tlačit na zachování relativně nízkých cen letenek,“ míní. Zdražení poplatků letových dispečerů, jejichž ceny v posledních letech spíše stagnovaly, se podle něj dotkne především kratších letů, kde představují pro dopravce vyšší procentuální náklad.

Vytoužený restart letectví se zatím v Evropě nekoná. V lednu evidovalo ŘLP pokles letového provozu nad Českem oproti lednu roku 2019 o více než 72 procent, v únoru o 76 procent. Klíčové pro dopravce bude, zda se v létě podaří v co největší míře vrátit cestující do letadel. Snadnějšímu pohybu osob po Evropě má pomoci takzvaný covid pas, o jehož zavedení jedná Evropská komise. Zohlednit by mohl, zda je cestující očkovaný, otestovaný, případně zda prodělal nemoc COVID-19.