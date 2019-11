České dráhy: Platba kartou bude možná ve všech vlacích s průvodčím | E15.cz

S novým jízdním řádem od 15. prosince budou mít cestující možnost platit kartou ve všech vlacích Českých drah, kde je průvodčí. Dopravce své zaměstnance vybaví více než 1600 mobilními terminály, zároveň totiž ubudou desítky stanic, kde je možné si jízdenku koupit. Napsaly to Lidové noviny. V pendolinech je platba kartou možná od srpna 2017, služba se postupně rozšiřovala do dalších vlaků. Dráhy na ní spolupracují s ČSOB.

Možnost platby kartou zavádějí také další vlakoví dopravci, píše deník. Leo Epress je nabízí od svého vstupu na trh v roce 2012, od poloviny prosince se připojí také společnost Arriva, která vozí cestující například z Prahy do slovenské Nitry. Bezhotovostní platby zavede ve stejnou dobu i Regiojet v rychlících mezi Brnem a Bohumínem. "Následně to bude možné i na dalších spojích. Platba kartou na internetu, aplikaci nebo prodejním místě je samozřejmost," citují LN mluvčího Regiojetu Aleše Ondrůje.

Generální ředitel Českých drah Václav Nebeský deníku řekl, že terminály průvodčích budou umožňovat i bezkontaktní platby. "V novém grafikonu budeme vypravovat průměrně 6854 spojů denně a v drtivé většině bude tato platba možná," uvedl. Bezhotovostně lze nyní platit i v e-shopu či aplikaci Českých drah.

V Česku řadu let ubývá nádraží, kde si lidé mají možnost koupit jízdenku. Týká se to třeba míst, kde je dříve prodávali výpravčí. Nově ubudou desítky stanic, třeba v jihočeské Putimi či středočeských Plaňanech. Pokud ale cestující nastoupí ve stanici, kde je otevřená pokladna, bude nadále platit přirážku. U Českých drah a Regiojetu je to 40 korun, u Arrivy padesátikoruna.