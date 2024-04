Šéf amerického výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk dnes nečekaně zavítal do Číny. Podle agentury DPA přiletěl ve svém soukromém letadle do Pekingu, kde se nyní koná největší čínský autosalon. Čína je největším automobilovým trhem na světě a druhým největším trhem automobilky Tesla.

„Na pozvání Čínské rady pro rozvoj mezinárodního obchodu (CCPIT) dorazil šéf Tesly Elon Musk do Pekingu,“ uvedla čínská státní televize CCTV. Musk se podle CCTV setkal s čínským premiérem Li Čchiangem, který působení automobilky Tesla v Číně označil za „úspěšný příklad čínsko-americké hospodářské a obchodní spolupráce“.

Čína je pro Teslu důležitým trhem i výrobním centrem. Továrna Tesly v Šanghaji v loňském roce podle agentury Nová Čína dodala zákazníkům téměř 950 tisíc vozů.

Podle zdroje agentury Reuters by měl Musk s čínskými představiteli jednat mimo jiné o systému Full Self-Driving (FSD), který je nejpokročilejší verzí asistenčního systému pro řidiče Autopilot a který by firma ráda uvedla na čínský trh. Musk tento měsíc uvedl, že FSD by mohl být zákazníkům v Číně již „velmi brzy“ dostupný.

Společnost Tesla se v poslední době potýká se zostřenou konkurencí a zpomalením růstu poptávky po elektromobilech. Její globální odbyt se v letošním prvním čtvrtletí snížil téměř o devět procent na 386 810 vozů ze zhruba 423 tisíc vozů před rokem. Vykázal tak první meziroční pokles za téměř čtyři roky a výrazně zaostal za očekáváním analytiků.

Musk předloni koupil internetovou síť Twitter, kterou následně přejmenoval na X. Je rovněž zakladatelem společností SpaceX a Neuralink. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg je s majetkem v hodnotě 183 miliard dolarů (zhruba 4,3 bilionu Kč) třetím nejbohatším mužem na světě.