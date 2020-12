Musk se snaží zalíbit Němcům. Čeká ho možná nesnadný úkol. Získat si odbory | E15.cz

Elon Musk v rozhovoru se zástupci německého byznysu

(konkrétně šéfem Post AG, Vodafonu nebo Philip Morris) Co řekl o…, továrně v Grünheide. Od roku 2022 zde budeme vyrábět 500 tisíc aut ročně. autonomních vozech. Za dvacet let bude každé nové vyrobené auto autonomní. A elektrické. konektivitě aut. Zábava v autech bude zásadní. Až přijdou autonomní vozy, kdo bude mít nejlepší nabídku zábavy, vyhraje. budoucnosti létání. I letadla budou létat na elektřinu, až budeme umět vyvinout energii 400 wattsekund na kilogram. Nyní umíme 300. Do pěti let přijdou elektrické tryskáče. cestě na Mars. Chci na Mars, ne proto, že je to “nice to have”, ale proto, že je to důležité pro lidstvo. Zdroj: Rozhovor pro tituly vydavatelství Axel Springer.