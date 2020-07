Aerolinky Delta trpí i kvůli potížím Virgin Atlantic či LATAM | E15.cz

Mohutné investice do zahraničních aerolinek z posledních let se nyní, jedné z největších leteckých společnosti na světě Delta Air Lines vracejí jako bumerang. Od počátku pandemie jí už tyto investice připravily o více než dvě miliardy dolarů. Mezinárodní poptávka po letecké dopravě se během pandemie drtivě propadla, nejen kvůli nižšímu zájmu cestujících, ale především vlivem zákazů cest do zahraničí nebo jejich omezování ze strany státu v řadě zemí světa.