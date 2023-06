Na dálnici až 150 km/h, za volant už od 17 let. Sněmovna změnila silniční zákon | e15.cz

Na vybraných úsecích modernizovaných dálnic bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině, rozhodla Poslanecká sněmovna. Poslanci také odhlasovali, že řídit osobní auto bude možné už od 17 let pod dohledem mentora. Už od příštího roku u sebe řidiči nebudou muset nosit řidičský průkaz, změní se také parametry trestného bodového systému. Poslanci naopak zamítli návrh, který měl uvolnit pravidla zákazu víkendových jízd kamionů.

V případě nejvyšší povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic upozorňuje ministerstvo dopravy, že nepůjde o plošné zvýšení. „Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí. Ministerstvo dopravy, které je v případě dálnic silničním správním úřadem a rozhoduje o stanovení místní úpravy provozu, přitom počítá s tím, že se bude jednat o telematikou řízené úseky dálnic,“ stojí v důvodové zprávě.

Až 150 km/h do dvou let

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpokládá, že první úseky se zvýšenou nejvyšší dovolenou rychlostí 150 km/h se objeví do dvou let. „Podmínkou navýšení limitu navíc je, že vybrané úseky budou osazeny telematikou a proměnnými značkami, které umožní snížit rychlost i pod 100 kilometrů v hodině v případě nepříznivého počasí, snížené viditelnosti a podobně,“ uvedlo ministerstvo

Obdobný návrh, který umožňoval zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic schválila Sněmovna již v roce 2015 na návrh poslance ODS Ivana Adamce. Senát ale toto navýšení rychlosti tehdy odmítl a Sněmovna posléze na jeho návrh přistoupila.

Změny silničních pravidel v kostce Na vybraných úsecích dálnic se může zvýšit nejvyšší povolená rychlost na 150 km/h

Pod dohledem mentora budou moci lidé za volant už v 17 letech

Řidiči u sebe od roku 2024 nebudou muset nosit řidičský průkaz

Trestný bodový systém se zjednoduší, za přestupky budou řidiči dostávat dva, čtyři nebo šest bodů.

Zvýší se některé pokuty, například za blokování průjezdu tramvaje.

Novela také povoluje, aby auto řídili lidé už od 17 let, ale pouze pod dohledem mentora. Podmínkou bude, že mentor má nejméně deset let řidičský průkaz, v posledních pěti letech o něj nepřišel a nemá žádný trestný bod. Mentor bude muset být zapsán na dopravním úřadě, každý mladý řidič bude moci mít nejvýše čtyři mentory. Za porušení povinností bude mentorovi hrozit pokuta až 25 tisíc korun.

Výraznější proměnou projde systém trestných bodů pro řidiče. Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela také zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu například tramvají. Za to bude nově hrozit ve správním řízení pokuta deset tisíc korun. Nynější zákon počítá s pokutou za uvedený přestupek v rozmezí od 1500 do 2500 korun.

Odstup od cyklistů zůstane

Poslanci naopak odmítli návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku. Výjimka se nelíbila například Svazu měst a obcí, který se obával zhoršení životních podmínek v tranzitních obcích.

Neprošel také pozměňovací návrh poslankyně ANO Zuzany Ožanové, aby se omezila povinnost řidičů předjíždět cyklisty s bočním odstupem nejméně 1,5 metru.