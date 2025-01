Během několika let by měly cestující po slavné posázavské trase vozit nové železniční soupravy. Středočeský kraj zde ve spolupráci s Českými dráhami už nyní testoval provoz bateriového vlaku. Jinak ale nebudou nejbližší roky pro středočeské železniční cestující nejpříjemnější.

Šedesátikilometrová trasa Praha – Čerčany patří mezi nejpoetičtější úseky pro cestování kolejovou dopravou. Méně však pro ty, kteří jej využívají ke každodennímu dojíždění za prací.

Ve všedních dnech na trati jezdí jednotky s označením Regionova, jejichž prvotní verzi začala tehdejší Vagonka Studénka vyrábět už před padesáti lety. Důsledkem toho je, že na dnešní poměry je cestování těmito soupravami převážně hlučným a pomalým zážitkem. To se má ale výhledově měnit.

„Testovali jsme na trase Praha – Čerčany a Praha – Neratovice – Mělník ve spolupráci s Českými drahami bateriové vlaky od plzeňské Škodovky,“ uvedl na sociální síti X radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) s tím, že k nasazení nových RegioPanterů by mělo dojít v letech 2027 až 2029.

Cílem testu podle něj bylo ověřit, že dlouhou trasu Praha – Čerčany a zpět vlak zvládne jen na bateriový pohon. Na této trase nemůže čerpat vlak energii z trolejí, dodal radní. Jeho příslib výměny dosavadních postarších souprav na slavné příměstské lince ale jinak představuje jeden z mála pozitivních výhledů, které Borecký Středočechům nabízí. Svá úskalí má totiž cestování i na jiných než posázavských linkách, přestože na nich pasažéry vozí novější vlaky. Problémem je však jejich nízká kapacita.

„Od poloviny prosince chodí nejen mně, ale i na Středočeský kraj nebo Pražskou integrovanou dopravu stížnosti od cestujících, že zejména v ranních špičkách jezdí dvoupatrové soupravy CityElephant často pouze jednodílné, nikoli zdvojené, v důsledku čehož mnohdy ranní cestování připomíná zážitky z indických vlaků nebo pobyt sardinky v konzervě,“ popsal v jiném nedávném příspěvku.

„Věci směřují správným směrem, jen teď společně musíme několik let projít údolím stínu,“ dodal politik. Zmínil, že problémem je reálně vyčerpaná kapacita železničních koridorů, katastrofální stav Výtoňského mostu, rekonstrukce na Masarykově nádraží nebo pomalé tempo obnovování železničních souprav. V roce 2029 by ale měly na středočeských tratích vyjet další nové soupravy, náprava infrastrukturních nedostatků potrvá podle Boreckého minimálně deset let.