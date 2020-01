Rozšíření mýta zvedne ceny dopravy, tvrdí sdružení | E15.cz

Silniční nákladní dopravci v Česku zvýší ceny svých služeb, očekává sdružení dopravců Česmad Bohemia. Důvodem je rozšíření mýta na více než 900 kilometrů dálnic a silnic první třídy, což by mělo navýšit státní výnosy z mýta přibližně o 1,5 miliardy korun. Zdražení by mělo pokrýt právě tuto částku. Nebude plošné, ceny nejvíce zvýší společnosti využívající nově zpoplatněné úseky.

Mýtný systém se od letošního ledna rozšířil na 2409 kilometrů. Dopravci proti rozšíření zejména o silnice první třídy dlouho protestovali, hlavně kvůli růstu vlastních nákladů. To dopravci nyní promítnou do cen, nakonec tak rozšíření mýta podle nich zaplatí zákazníci.

Podle mluvčího sdružení Martina Felixe bude zdražení u jednotlivých dopravců různé, odvíjet se bude právě od míry využívání nově zpoplatněných úseků. „U někoho to tak může být nízké procento. Ovšem u dopravce, který hypoteticky jezdil pouze tyto dosud nezpoplatněné trasy a nyní se mu zvednou náklady o více než dvě koruny na kilometr, to bude znamenat navýšení o zhruba deset procent,“ podotkl. Paušálně by se ceny podle něj ovšem zvýšit neměly.

Kamiony druhé nejekologičtější kategorie Euro V nyní zaplatí na silnicích první třídy 2,15 Kč za kilometr. Například na trase Plzeň - České Budějovice, která měří 112,5 km, tak dopravce zaplatí 242 korun.

Sdružení Česmad Bohemia proto chce v souvislosti s rozšířením mýta jednat o výši silniční daně pro vozidla platící mýto. Podle generálního tajemníka sdružení Vojtěcha Hromíře aktuální sazba daně ztrácí pro tato vozidla opodstatnění. Téma by mělo být součásti chystané schůzky dopravců s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Od prosince loňského roku má Česko nový satelitní mýtný systém, který provozuje konsorcium CzechToll/SkyToll. Nejprve fungoval ve stejném rozsahu jako předchozí mikrovlnný systém, od ledna se rozšířil o stovky kilometrů. Za celý rok 2019 stát na mýtu vybral 10,94 miliardy korun, meziročně o 1,2 procenta více.