Levné nákupy z čínských e-shopů se už nevyplatí | E15.cz

České elektronické obchody dostávají po pandemii další velkou šanci na zvýšení příjmů o miliardy korun. Levná, především čínská, konkurence ztratí klíčovou konkurenční výhodu. Drobné zásilky v ceně do 22 eur, zhruba 560 korun, které přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii, už nebudou podléhat osvobození od DPH. Jejich cestu za zákazníkem prodraží i celní řízení. Za DPH a celní poplatky by tak zákazníci v některých případech mohli zaplatit i více než za samo zboží.

Českým obchodníkům tak může spadnout do klína naditý balík tržeb, které dosud putovaly do Asie. Malých zásilek jen z čínských e-shopů mířilo do EU každoročně stále více, loni jich bylo od DPH osvobozeno přes 150 milionů. Do tuzemska jich předloni podle České pošty dorazilo 28 milionů.

EU si od změny slibuje roční daňový příjem 182 miliard korun, o další miliardy mohou zvýšit své příjmy evropské e-shopy včetně českých. Očekávají totiž, že se k nim přesune většina zákazníků, kterým se dosud vyplatilo nakupovat u asijské konkurence.

Především se narovná tržní prostředí, pochvaluje si výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. „Očekáváme, že se spotřebitelé více zamyslí nad přínosem objednávky ze třetí země, která nenabízí příliš záruk kvality a případného servisu. Předpokládáme, že i s ohledem na očekávaný nárůst lhůty dodání se Češi přikloní k lokálním e-shopům,“ říká Vetyška.

Největší tuzemský e-shop Alza.cz, jehož obrat loni přesáhl rekordních 37 miliard korun, očekává změnu nákupního chování spotřebitelů hlavně v oblasti spotřebního zboží a různého příslušenství. „Dosavadní úspěch čínských e-shopů byl částečně dán cenou, velkou roli ale sehrála kombinace osvobození od DPH a doprava zdarma díky dotování čínskou vládou. Rychlost změn bude záležet na celkové kvalitě služby, kterou jsou místní e-shopy schopny poskytnout ve srovnání s čínskou konkurencí,“ míní místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

Při volbě e-shopu zákazníci vybírají nejen podle ceny, ale také podle rychlosti doručení, kvality webových stránek, kvality poprodejního servisu či zákaznické podpory a širší nabídky platebního styku. „Čínské e-shopy tyto služby nedokážou nabídnout na takové úrovni jako lokální prodejci,“ dodává Bena.

Dopravní firma Gebrüder Weiss očekává, že přeprav drobných zásilek ubude o čtyřicet procent. Odhad České pošty je ještě vyšší, propad zásilek prý může být až dvoutřetinový. Zároveň se ale až ztrojnásobí množství zásilek, které nově podlehnou celnímu řízení.

„Dnes se pohybujeme na úrovni asi třiceti tisíc zásilek denně, které budou od července podléhat DPH. Pokles celkového množství zásilek očekáváme v důsledku nezájmu kupujících,“ vysvětluje mluvčí pošty Ivo Vysoudil. I kvůli očekávanému náporu zásilek, které bude třeba odbavit, pošta přestěhovala k tomu určené pracoviště z Košíř do logistického areálu ve Štěrboholech.

Právě rostoucí poptávka po on-line nakupování čím dál drobnějšího zboží představovala jeden z nejznatelnějších trendů posledních let. „Trend přišel nejenom s rozmachem on-line nakupování, ale také v souvislosti s tím, jak výrobní společnosti upouštějí od produkce na sklad. Tato strategie nyní naráží na nedostatek kapacit v námořní a letecké dopravě, situace se proto opět mění. Omezená dostupnost a zvyšující se cena výrobního materiálu způsobují v některých případech zpomalení výroby v Asii. To by před rokem či dvěma bylo nemyslitelné,“ tvrdí ředitel obchodu Gebrüder Weiss Jan Kodada a dodává: „Nejde pouze o DPH a nebo clo, celý import se zdraží i kvůli celnímu řízení.“

Toho se obává například Zásilkovna. „Vytvoří se enormní tlak na subjekty s celními službami a potažmo samu celní správu. To se promítne do cen zásilek, což nejvíce postihne koncového zákazníka,“ domnívá se Pavel Kocúrek, ředitel projektů v Packeta Group, pod který Zásilkovna spadá.

Novelu zákona o DPH schválila Sněmovna na začátku června. Ještě ji musí projednat Senát. Původně měla novela platit od 1. července, kvůli legislativním průtahům se tak ovšem stane s několikatýdenním zpožděním.