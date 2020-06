Aerolinky letos prodělají 84 miliard dolarů | E15.cz

Odvětví letecké dopravy bude mít letos kvůli dopadům koronaviru ztrátu kolem 84 miliard dolarů (1,98 bilionu korun). Předpovědělo to Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Pokud se jeho prognóza naplní, půjde o nejhorší rok v dějinách letecké dopravy.

I když se má situace v letecké osobní i nákladní dopravě ve druhém pololetí a také v příštím roce výrazně zlepšit, očekává IATA i v roce 2021 ztrátu odvětví 15 miliard dolarů (353 miliard korun). Ještě loni byly aerolinky celosvětově v zisku 25,9 miliardy dolarů (610 miliard korun).

Počet kilometrů nalétaných letos cestujícími spadne o 55 procent, počet cestujících se sníží o polovinu na 2,25 miliardy, což je úroveň zhruba odpovídající roku 2006. Aerolinky na tento pokles ale nedokážou plně reagovat, kapacita vypravených letů tak spadne jen o 40 procent. To bude znamenat dlší ztráty. Obsazenost pravidelných linek letos klesne na 62,7 procenta, zatímco loni dosahovala rekordních 82,5 procenta, očekává IATA.

IATA už v květnu předpověděla, že se letecký provoz do předkrizového stavu vrátí nejdříve v roce 2023. Problémem není jen omezení volného pohybu a cestování v důsledku pandemie, ale i to, že kvůli případným zdravotním rizikům budou muset všechny aerolinky do budoucna počítat s přísnějšími hygienickými opatřeními a případně i s nechutí některých lidí létat.

Koronavirová krize se naplno projevila i na letecké dopravě v České republice. Dispečeři například v dubnu kvůli omezení většiny leteckých linek asistovali jen u 12 125 letů, což je meziročně o 83,5 procenta méně.