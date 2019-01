Německá letiště ruší kvůli stávce stovky letů, některé měly namířeno i do Čech | E15.cz

Cestující v celém Německu musejí počítat se značnými problémy v letecké dopravě. Kvůli stávce bezpečnostního personálu na osmi letištích, včetně například Hamburku, Mnichova nebo Frankfurtu nad Mohanem, budou zrušeny nejméně stovky letů. Týká se to i některých spojů s Českou republikou.

Jen letiště ve Frankfurtu, kterým jako nejfrekventovanějším v Německu projde kolem 135 tisíc cestujících denně, počítá se zrušením 570 odletů a příletů z 1200 plánovaných. Podle internetových stránek frankfurtského letiště odpadne nejméně sedm startů a přistání letadel spojujících Frankfurt s Prahou, pražské letiště zatím hovoří pouze o pěti zrušených letech.

„V souvislosti s dnešní stávkou na některých německých letištích máme v tuto chvíli hlášené tři zrušené odlety z Prahy do Frankfurtu a dva zrušené přílety z Frankfurtu do Prahy,“ uvedl ráno mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň. Upozornil však, že situace se vzhledem k okolnostem může ještě změnit, a doporučil cestujícím, aby sledovali aktuální stav, a to nejlépe na internetových stránkách svých dopravců.

Na mnichovském letišti bude podle jeho mluvčího zrušena zhruba stovka letů, nejméně desítky letů podle svých webových stránek ruší i letiště v Hamburku. Podobná situace zřejmě bude i na všech zbývajících letištích dotčených stávkou, tedy v Lipsku/Halle, Drážďanech, Brémách, Hannoveru a Erfurtu.

Už v minulém týdnu kvůli stávce bezpečnostního personálu zrušila letiště v Berlíně, Kolíně nad Rýnem/Bonnu, Stuttgartu a Düsseldorfu dohromady více než 670 letů.

Stávky mají být podle odborového svazu Verdi jasným signálem pro zaměstnavatele, aby poskytli lepší nabídku zhruba 23 tisíc bezpečnostních pracovníků na německých letištích. Odbory požadují zvýšení hodinové mzdy na 20 eur (511 korun). Zatím přitom někteří ze zaměstnanců v tomto sektoru berou jen 12,90 eur (329 korun) na hodinu. Příští vyjednávací kolo se má uskutečnit 23. ledna.

„Letecká doprava je značně narušena,“ řekl k dnešním protestům Benjamin Roscher z odborového svazu Verdi. „Doufáme, že zaměstnavatel konečně přistoupí na naše požadavky,“ dodal.