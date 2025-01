Nvidia slibuje revoluci za volantem obdobnou jako ChatGPT

Tvrzení, že se v posledních letech z aut staly počítače na čtyřech kolech, brzy dostane nový rozměr. Právě plně samostatná vozidla, která nevyžadují vůbec žádné zásahy člověka do řízení, se podle Huanga stanou prvním robotickým průmyslem v hodnotě bilionů dolarů.

Nvidia proto vyvinula novou platformu Cosmos, která umožňuje rozvíjet autonomní systémy na bázi umělé inteligence. V platformě lze simulovat podmínky z reálného světa a na nich učit umělou inteligenci. „Mozek“, jenž má řídit automobil místo člověka, se tak může učit bez toho, aby vyrazil na silnice mezi běžné účastníky dopravního provozu.

„Podobně jako velké jazykové modely jsou i modely WFM (world foundation models, modely AI, které simulují podmínky v reálném světě, pozn. aut.) klíčové pro pokrok ve vývoji robotů a autonomního řízení. Nicméně ne všichni vývojáři mají odborné znalosti a zdroje na trénování vlastních,“ vysvětlil Huang. „Vytvořili jsme Cosmos, abychom demokratizovali WFM a poskytli obecnou robotiku na dosah každému vývojáři. Revoluce autonomních vozidel právě dorazila,“ prohlásil sebevědomě Huang.

Do jaké míry se ale na pokroku a investicích do něj sveze i Česko, je nejasné. K většímu zapojení tuzemských univerzit či firem totiž brání celá řada překážek, upozorňuje Tomáš Haniš z Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

📣 Announcing: #NVIDIACosmos



The world foundation model development platform for advancing physical #AI systems such as autonomous vehicles and robots.



Learn more 👉 https://t.co/mdVjUykfj4pic.twitter.com/TkhWTx0Syo