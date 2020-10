Berlínské letiště Willyho Brandta se otevře. Deset let po termínu | E15.cz

Čtrnáct let po začátku výstavby a devět let po původně předpokládaném termínu zprovoznění se v sobotu otevře nové berlínské letiště Willyho Brandta. Žádné velké oslavy se neplánují, důvodem je především pandemie COVID-19, která leteckou dopravu srazila na kolena. Letiště, které zatím přišlo podle médií na nejméně deset miliard eur (274 miliard korun) a jehož budování provázela řada politických a stavebních přešlapů, i tak počítá do budoucna s dalším stavebním rozvojem. Kdy se tak stane, ale nyní známo není.