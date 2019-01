O nové ranveji a rozšíření terminálu pražského letiště má být jasno do konce roku | E15.cz

Během letošního roku se definitivně rozhodne o výstavbě paralelní vzletové dráhy a rozšíření terminálu 2 na pražském letišti. V příštích měsících chce letiště zahájit územní řízení a vykoupit zbývající pozemky. Řekl to předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Letiště je nyní již na hraně své maximální kapacity, v příštích letech proto plánuje investice za přibližně 27 miliard korun, po nichž by se kapacita měla do roku 2026 zvýšit o čtyři miliony na 21 milionů cestujících za rok. Zhruba šest miliard korun bude stát nová paralelní dráha.

Letiště loni odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, meziročně o devět procent více. Podle Řehoře se tak přiblížilo k naplnění svých současných kapacit. V letošním roce předpokládá další růst o zhruba tři až pět procent.

Šéf letiště upozornil, že již nyní letiště musí odmítat část spojů. „U nás funguje provoz ve vlnách, ve špičkách už musíme některé letecké společnosti odmítat. Musíme proto stavět,“ řekl.

O záměru stavby nové letové dráhy i rozšíření terminálu 2 rozhodne během letošního roku ministerstvo financí, které zastupuje jediného akcionáře letiště, tedy stát. Letiště podle Řehoře již spustilo přípravu. „Víme, co chceme dělat. Na plné obrátky běží investiční přípravy, včetně přípravy na případný nábor zaměstnanců,“ podotkl. Plánované stavbě svědčí i současná situace na trhu, která podle Řehoře ukazuje, že by růst v letecké dopravě měl pokračovat i v dalších letech.

Řehoř dodal, že zásadní překážky v přípravě projektů nestojí, letiště vlastní drtivou většinu potřebných pozemků, zbývá mu vykoupit poslední jednotky procent. Během několika měsíců je letiště připraveno zahájit územní řízení. Letiště už v soutěži vybralo dodavatele na designovou studii rozšířeného terminálu 2.

Letiště jedná o plánech do budoucnosti s okolními obcemi. Některé z nich v minulosti plány na rozšiřování kritizovaly, obávaly se nárůstu provozu. Některé pražské městské části si neúspěšně stěžovaly i u soudu. „Já myslím, že náš vztah s okolními obcemi je dobrý. Snažíme se jim naše plány vysvětlit a také investovat do některých opatření, které by snížily zátěž na některých místech,“ uvedl Řehoř. Podle něj je pro obce hlavním benefitem nové dráhy přerušení provozu během noci v době od 24:00 do 5:29, které by letiště po dostavbě paralelní dráhy zavedlo.

Investice by měly zvýšit kapacity letiště na 21 milionů odbavených cestujících ročně, na které má letiště získané stanovisko EIA o dopadech na životní prostředí. Paralelní dráha také umožní navýšit kapacity vzletů a přistání.

V rámci dlouhodobých projektů letiště chce mimo jiné zužitkovat dosud nevyužité pozemky u letiště. Ty chce nabídnout potenciálním investorům, kteří by u letiště mohli postavit nový hotel, vývojové centrum, sportoviště nebo například zdravotní středisko pro turisty.