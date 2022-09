Letiště Ostrava od začátku roku odbavilo dvakrát více cestujících | E15.cz

Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku odbavilo od ledna do konce srpna více než 212 tisíc cestujících. To bylo o 118 procent víc než za stejné období loňského roku, kdy leteckou dopravu výrazně ovlivňovala omezení související s koronavirovou pandemií. Kvůli covidovým omezením v Číně a válečnému konfliktu na Ukrajině ale letiště zaznamenalo osmiprocentní pokles v nákladní přepravě, za prvních osm měsíců roku odbavilo 9400 tun nákladu.

„Velmi silná poptávka po cestování se promítla také do leteckých výnosů. Díky tomu vykazuje Letiště Ostrava za období leden - srpen 2022 pozitivní hospodářský výsledek ve výši přibližně 8,2 milionu korun, což představuje meziroční zlepšení o 146 procent,“ uvedla za letiště Kateřina Pustějovská.

Generální ředitel společnosti Letiště Ostrava Jaromír Radkovský uvedl, že během prázdnin dosáhla osobní letecká přeprava téměř stejných hodnot jako před pandemií. „Počet cestujících v těchto měsících byl jen o osm procent nižší než v roce 2019, což je vysoce nad evropským průměrem,“ uvedl Radkovský.

Z Mošnova létají pravidelné linky do Londýna a Varšavy. Přes letní sezonu nabízí ostravské letiště také lety do 16 destinací v Řecku, Egyptě, Bulharsku, Tunisku, Turecku a Španělsku. Z letiště létají rovněž pravidelné nákladní spoje do Německa a Asie.

Radkovský uvedl, že lety do letních destinací jsou nadále v provozu. „Navíc máme potvrzeno i šest letů do Egypta v listopadu, které původně plánované nebyly,“ dodal ředitel.

Za celý loňský rok letiště odbavilo 137 558 cestujících, o 99 849 lidí více než předloni. Oproti předcovidovému roku 2019 ale bylo loni cestujících o 57 procent méně. Množství přepraveného nákladu stouplo loni letišti meziročně o 28 procent na 18 225 tun, což bylo dosud nejvíce.