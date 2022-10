Job Air bude servisovat letadla pro Ryanair | E15.cz

„Díky uzavřené smlouvě budeme mít na celou zimní opravárenskou sezonu s dostatečným předstihem zajištěné částečné vytížení našich kapacit, což nám umožní efektivně plánovat naše další aktivity,“ uvedl ředitel Job Air Technic Vladimír Stulančák.

V zimní sezoně, tedy od listopadu do března, by do Mošnova mělo zamířit minimálně šest letadel Ryanairu. „Dohoda, na níž obě strany začaly pracovat již na jaře letošního roku, platí zatím pro nadcházející zimní období,“ uvedl mluvčí firmy Jaroslav Martínek

.

Provozní ředitel Ryanairu Neal McMahon uvedl, že dohoda společnosti zajistí flexibilitu, pokud jde o to, kam umístí svá letadla na sezonu zimní údržby. „Náš pětiletý plán růstu rozšíří naši flotilu na více než 600 letadel. Dohoda s Job Air Technic umožní společnosti Ryanair využívat v nadcházející zimní sezoně jeden slot pro těžkou údržbu,“ uvedl McMahon.

Job Air Technic se specializuje na takzvanou těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla. Disponuje dvěma opravárenskými hangáry, jimiž ročně projde více než 100 letadel. Společnost je součástí holdingu Czechoslovak Group. Loni firma vytvořila tržby 796 milionů korun při provozním zisku EBITDA 111 milionů korun, což byl její nejlepší výsledek od roku 1993, kdy byla založena. Podnik má více než 400 zaměstnanců.