Aerolinky Condor dostaly čas na hledání zachránce | E15.cz

Německé aerolinky Condor se připravují na budoucnost bez zkrachovalé britské mateřské skupiny Thomas Cook. Firma vstoupila do režimu ochrany před věřiteli a intenzivně hledá nového majitele. Na příští rok dopravce chystá velkou expanzi.

Nejstarší cestovní kancelář světa Thomas Cook zkrachovala v září a po celém světě zanechala 600 tisíc dovolenkujících klientů. Condor ale létá i kvůli překlenovací státní půjčce dál. A na začátku týdne soud schválil aerolinkám vstup do režimu ochrany před věřiteli, který Condoru dává až tři měsíce na nalezení nového vlastníka.

S mateřskou společností nemáme mnoho společného, na rozdíl od ní jsme ziskoví, hlásá při hledání kupce Condor. Aerolinky nedávno oznámily, že za finanční rok 2018/2019 končící v září zvýšily provozní zisk o třetinu na 57 milionů eur.

A rozdíl chtějí potvrdit i vizuálně. Společnost přebarví všech svých téměř 60 letadel, ze kterých zmizí značka Thomas Cook i motiv srdce. Na kormidla letounů se po 16 letech vrátí stylizované logo kondora, které aerolinky používaly od svého vzniku v roce 1955.

Mezi zájemce o Condor s největší pravděpodobností patří největší německé aerolinky Lufthansa. Ty již letos na jaře podaly nezávaznou nabídku na odkup Condoru, k dohodě ale tehdy nedošlo. V říjnovém telefonátu s investory sice finanční šéf Lufthansy Ulrik Svensson zájem o převzetí Condoru nevyloučil, zároveň ale podle agentury Reuters uvedl, že Lufthansa „nemůže Condor nakoupit v jeho dnešní podobě“.

I když budoucnost je zatím nejistá, aerolinky již připravují velkou expanzi na příští rok. Condor například poprvé ve své historii začne létat z Frankfurtu do kanadského Edmontonu, Mnichov spojí s rovněž kanadským Halifaxem, přibude i linka z bavorské metropole do amerického Seattlu. Na krátkých trasách firma v příští letní sezóně přidá například spojení do kyperského Paphosu, černohorského Tivatu a francouzského Toulonu.