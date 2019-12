Palebná síla vládního investičního fondu může být velká, říká analytik Pfeiler | E15.cz

Národní investiční plán je narýsován pro období do roku 2050 a obsahuje více než 20 tisíc investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun. Tři čtvrtiny z této částky by měly směřovat do rozvoje dopravy. Je to rozumné rozhodnutí, nebo by bylo rozumější investice více diverzifikovat?

S investicemi do dopravy a infrastruktury obecně souhlasím. Česká republika v těchto oblastech za vyspělými zeměmi zaostává. Lepší infrastruktura pomůže dlouhodobě zvednout růstový potenciál tuzemské ekonomiky.

Premiér navrhuje zřídit bankovní investiční fond, z něhož by se projekty financovaly. Dobrovolný investiční fond, jak navrhuje premiér, ale podle předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka přinese maximálně pár jednotek miliard, ale v investičním plánu se hovoří o bilionech. Kde tedy vláda na obří investice vezme peníze?

Pokud mluvíme o Národním rozvojovém fondu, jednotky miliard představují pouze počáteční fázi. Očekává se, že se zapojí i ostatní sektory a fond také může využít nástrojů jako je finanční páka. Takže jeho palebná síla se může v následujících letech významně zvýšit. Co se financování týče, nebál bych se více využít dluhových nástrojů. Nacházíme se v prostředí ultranízkých úrokových sazeb a lze konstatovat, že vzhledem ke strukturální povaze tohoto fenoménu, se s extrémně nízkými úroky budeme ještě nějakou dobu potýkat. Nastává tedy ideální doba na provedení nezbytných investic do infrastruktury.

Premiér Babiš uvedl, že národní investiční plán neřeší zajištění financí, je to jen centrální databáze investic. Stěžejní podle premiéra je to, aby se projekty připravovaly i když na ně nejsou peníze. Není to vyhazování peněz za přípravu projektů, které nebudou ve výsledku nikdy realizované?

Takové případy se samozřejmě vyskytnout mohou, očekával bych je však spíš v menší míře.

Který ze sektorů v České republice by v příštích třiceti letech zasloužil největší investice?

Dopravní infrastruktura. V úvahu připadá i dostavba jaderných bloků.