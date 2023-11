Škoda Transportation dodá Praze 200 tramvají za 17 miliard korun | e15.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) nakoupí až dvě stovky jednosměrných článkových tramvají Škoda ForCity Plus za 16,6 miliardy korun. Dodavatelem nízkopodlažních vozů bude plzeňská firma Škoda Group, která zvítězila ve výběrovém řízení. DPP nejprve objedná závazně čtyřicet tramvají, kdy prvních 20 jich do metropole dorazí v roce 2025. Médiím to ve čtvrtek sdělil vedoucí tiskového oddělení DPP Daniel Šabík. Smlouvu s dodavatelem podepíše podnik po uplynutí 15denní lhůty, kdy uchazeči mohou podat námitky. Mluvčí Škody Jan Švehla odmítl komentovat kontrakt, který je před podpisem.