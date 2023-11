Hřib chce zpoplatnit vjezd do centra Prahy v příštím roce | e15.cz

Za vjezd do vybraných ulic kolem vltavského nábřeží v centru Prahy by měli řidiči platit dvě stovky denně, chce prosadit náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). V koalici ale na tom nepanuje shoda, stejně jako v městských částech, a tak se poplatek, občas mylně označovaný jako mýtné, opět odkládá. Minimálně o několik měsíců. Pražané za vjezd do ulic v centru navíc platit příliš nechtějí, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Pražskou hospodářskou komoru.

Zpoplatnění se má týkat obou částí nábřeží v centrální části města, zejména Smetanova nábřeží a ulic Křižovnická, Divadelní, Karmelitská nebo Újezdu. Původní plán, že by město zavedlo poplatek už od ledna, Hřib vyvrátil. „Projednali jsme to s městskými částmi a teď nás čeká diskuze v rámci koalice, kde zatím není shoda,“ říká pirátský exprimátor, podle kterého by po přijetí vyhlášky stejně muselo nastat půlroční překlenovací období. Počítá ale s tím, že by opatření mohlo začít platit v průběhu příštího roku.

Hlavím argumentem pro omezení automobilové dopravy v centru je podle Hřiba zpožďování tramvají, protože auta podél nábřeží jezdí po jejich kolejích. „To snižuje kvalitu městské hromadné dopravy, která pak nejezdí včas. Nejsme potom schopni motivovat lidi, aby přesedli z aut do MHD,“ podotýká Hřib. Město má podle něj dost dat na to, aby mohlo zpoplatnění pilotně spustit a podrobně v praxi změřit jeho dopad.

Výjimku z hrazení poplatku mají mít obyvatelé dotčených ulic a jejich příbuzní, podnikatelé, kteří zde mají své provozovny, lidé vykonávající veřejně prospěšnou činnost, městské služby, policisté, záchranáři nebo třeba prezidentská kolona. Auta a dodávky se zásobováním mohou bezplatně přijet, pokud je cílem domácnost nebo podnik v těchto vybraných ulicích, projíždějící kurýři musejí poplatek hradit jako všichni ostatní. „Ještě chceme výjimku pro všechny rezidenty Prahy 1, tedy z území obklopujícího tato úzce vymezená místa,“ dodává Hřib.

Hřib má podporu zejména u radnice Prahy 1. „Covid naučil lidi si objednávat všechno domů. My tu máme 75 tisíc aut denně jenom se zásobováním a většinou jde o malé zásobování, tedy když někdo autem veze někomu pizzu,“ upozornil radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola za ANO, podle kterého doprava v centru města vede k výraznému znečištění ovzduší, což přispívá mimo jiné k vylidňování centra.

Většina Pražanů nepřekvapivě nechce za vjezd do ulic podél nábřeží příliš platit. Přes šedesát procent dotázaných v průzkumu Pražské hospodářské komory je přesvědčeno, že se nemá omezovat vjezd do centra, dokud nejsou dostavěné okruhy. Pětině lidí by to za současné situace nevadilo, desetina lidí je pro úplnou automobilovou stopku. „Nejčastěji by vjezd do centra chtěli zakázat obyvatelé Prahy 7, což je známá mekka progresivistů,“ popisuje výsledky průzkumu šéf komory Petr Michal. Při dotazu na ochotu platit, pokud by město opatření přece jen prosadilo, byli lidé smířlivější. Z průzkumu vyplynulo, že 35 procent lidí sice odmítá poplatek hradit, 29 procent dotázaných by to za určitých podmínek udělalo, zbylí dotázaní do centra autem nejezdí.

Proti omezení jsou na koaliční úrovni zejména občanští demokraté, podle kterých je třeba nejprve dobudovat alternativní cesty, než se začne omezovat vjezd do centra. „Jsem přesvědčen, že nemůžeme jeden problém vyřešit tím, že ho vytvoříme jinde,“ upozorňuje předseda magistrátního výboru pro dopravu Martin Sedeke (ODS) na fakt, že se doprava zřejmě přelije do okolních městských částí. „Nemyslím si, že dokážeme během půl roku najít řešení,“ říká Sedeke. Magistrát by měl podle něj najít systémové celoměstské řešení, které bude mít souhlas většiny městských částí.

Magistrátní opozice má k návrhu rovněž výhrady. „Dokud nebudou dokončené okruhy, tak s tím jako ANO nesouhlasíme,“ uvádí za opozici Ondřej Prokop. Hřib argumentuje, že většina dopravy přes centrum města není tranzitní, ale cílová. „Okruh dopravu v centru a na magistrále nespasí.“