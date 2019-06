Podnikatelé díky dotacím nakoupí elektromobily za stamiliony | E15.cz

Malé, střední i velké podniky zažádaly o dotace na nákup elektrických aut a nabíječek v hodnotě více než 383 milionů korun. Příspěvek Evropské unie na jejich nákup bude činit 267 milionů, původní alokace výzvy přitom dosahovala dvou stovek milionů korun, překročena tedy byla o 33 procent. „Lze konstatovat, že výzva byla poměrně úspěšná,“ uvedl pro E15 mluvčí MPO David Hluštík.

V rámci dotačního programu mohli podnikatelé a firmy žádat o příspěvek na nákup čtyřkolek, osobních aut, minibusů a malých nákladních aut, případně na pořízení neveřejných dobíjecích stanic. Výše dotace byla až 75 procent. V rámci páté výzvy bude možné o příspěvky na elektromobilitu žádat i na podzim, mimo tyto dotační programy se však Česko řadí mezi evropské státy, kde zájemci o elektrická auta dostávají minimální podporu, uvádí Evropská asociace výrobců automobilů.

I přesto prodeje elektromobilů v zemi rostou. Zatímco za letošních pět měsíců se podle dat Svazu dovozců automobilů v Česku prodalo 246 elektrických vozů, před dvěma lety to bylo 135 aut. Loni prodeje dosáhly 225 vozidel. Partner konzultační společnosti EY Petr Knap přesto uvádí, že výhod pro pořízení elektromobilů firmami není mnoho. „Přímo proti podnikateli uvažujícím o elektrickém vozidlu jsou jedno či více omezení, cena, dojezd nebo dostupnost dobíjení,“ říká Knap.

Pokud by Česko přistoupilo k formě systematické podpory elektrických aut, mělo by potenciál dosáhnout podobné úrovně elektromobility, jako západní státy. „Systematická státní podpora elektromobility by jednak částečně smazala nevýhodu elektromobilů v podobě vyšší pořizovací ceny a dále by urychlila budování dobíjecí infrastruktury. Ve výsledku by tak zrychlila nástup elektromobility v Česku,“ říká Václav Franče z Deloitte.