Policie dostala první z dvou tisícovek nových škodovek | E15.cz

Zbytek z první zakázky na 865 vozidel Škoda Octavia Combi za 603 milionů korun dostanou policisté do února příštího roku. „Po deseti letech se nám konečně podařilo rozjet obnovu policejního vozového parku. Je to možná za pět minut dvanáct, spíše za minutu dvanáct, ale díky tomuto kroku už policisté nebudou muset jezdit v autech, která patří do šrotu,“ uvedl šéf rezortu Jan Hamáček (ČSSD).

Všechna auta z první zakázky dostanou prvosledové hlídky, policisté základního policejního dohledu a dopravní policisté. Podle ministra se k nim 352 vozů dostane ještě do konce letošního roku.

„Když jsem takřka před rokem přišel do funkce, tak jsem jako jednu ze svých priorit uvedl obměnu vozového parku. Jsem na to velmi pyšný, že našim policistům dáváme před vánočními svátky alespoň začátek obměny,“ dodal policejní prezident Jan Švejdar.

Hamáček připomněl, že antimonopolní úřad zastavil vnitru všechna předchozí výběrová řízení. „My jsme ho zažalovali. Jsme zvědaví, jak soud dopadne a zda nám dá za pravdu. S akvizicí ale nemůžeme čekat, auta by se rozpadla,“ podotkl pro server E15 s tím, že nákupčí nyní dokončují zadávací řízení na dodávku civilních vozidel a připravují technickou specifikaci na vozy 4x2 v policejním provedení.

Podle antimonopolního úřadu technické podmínky tendru Škodu Auto zvýhodňovaly. Jako problematické viděl omezení provedení aut na typy sedan a hatchback, požadavek na pětidveřovou karoserii i stanovení rozměrů interiéru vozů.

Příslušník pražské pohotovostní motorizované jednotky zástupcům médií předvedl, že nová auta pojmou kompletní policejní výbavu, jako jsou dlouhé zbraně, zastavovací pásy, páčidla, platební terminál nebo štíty. „V kufru máme i defibrilátor na první pomoc, v Praze ho využíváme poměrně často, protože býváme u zraněného dříve než záchranka,“ popsal. Mezi dalšími předměty z výbavy zmínil lano na záchranu tonoucího, balistické přilby či kufřík s alkoholtesterem.