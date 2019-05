Polovina ojetin dovážených do Česka je starší deseti let | E15.cz

Dovoz ojetých osobních aut do dubna klesl o 1,2 procenta na přibližně 57 tisíc vozů. Jejich průměrné stáří je 10,2 roku, přičemž podíl vozidel starších deset let se stále pohybuje kolem 51 procent. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců aut.